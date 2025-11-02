THY İletişim Başkanı Yahya Üstün Açıkladı: Reha Muhtar Kara Listeye Alındı
Gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, dün havalimanında yaşanan bir olayın ardından Türk Hava Yolları (THY) tarafından kara listeye alındı.
Edinilen bilgilere göre, Gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar güvenlik kontrolü sırasında elinde telefonu varken X-Ray cihazından geçmek istedi. Güvenlik görevlilerinin uyarısı üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Olayın ardından THY’den açıklama geldi.
Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir.”
Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 2, 2025
Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir.
Uçuş güvenliği ve insana…
KARA LİSTEYE ALINMA SEBEPLERİ
Türk Hava Yolları’nın uyguladığı “kara liste” politikası, uçuş güvenliği ve mürettebatın korunması amacıyla devreye alınıyor.
Bu listeye alınan yolcular, belirli bir süre veya süresiz olarak THY uçuşlarından men edilebiliyor. Kararlar genellikle şirketin disiplin kurulları ve havacılık otoriteleri tarafından değerlendiriliyor.
Kara listeye alınma nedenleri arasında şunlar yer alıyor:
Uçuş sırasında güvenlik kurallarını ihlal etmek
Mürettebata fiziksel veya sözlü saldırıda bulunmak
Uçuş güvenliğini tehlikeye atacak şekilde davranmak
Uyuşturucu veya alkol etkisinde saldırgan davranışlar sergilemek
Yasalara aykırı hareketlerde bulunmak
Ayrıca, kara listeye alınan yolcuların bilgileri diğer havayolu şirketleriyle de paylaşılabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi