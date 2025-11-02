İş İnsanı Halit Yukay’ın Ölümünde İddianame Hazır: Gemi Kaptanı İçin İstenen Ceza Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın (43) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan Yukay’ın cansız bedeni, denizden 30 gün sonra çıkarılmıştı. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tekneye çarptığı iddia edilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu (61) hakkında, “Taksirle ölüme neden olmak” ve “Yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme” suçlarından 3 ila 9 yıl hapis cezası talep edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI 30 GÜN SÜRDÜ

Yalova’dan 4 Ağustos’ta denize açılan Graywolf isimli teknesiyle Bozcaada’ya gitmekte olan Halit Yukay, 19’uncu gününde Erdek açıklarında, 68 metre derinlikte bulundu. Cenazenin çıkarılması için bölgeye gelen TCG Işın gemisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle üç gün demir atamadı. Rüzgarın etkisinin azalmasının ardından 29 Ağustos’ta kurtarma çalışmaları başladı.

İş insanı Halit Yukay

İLK TEŞHİS SU ALTINDA YAPILDI

Deniz polisi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ROV ile görüntülenen cenazenin, sol kolundaki mavi kordonlu saat üzerinden teşhisi yapıldı. Bozcaada’ya gitmek için Yalova Limanı’ndan ayrıldığı anların güvenlik kameralarıyla karşılaştırılarak cenazenin Halit Yukay’a ait olduğu kesinleşti.

CENAZE TCG ALEMDAR TARAFINDAN ÇIKARILDI

Yukay’ın cenazesi 30 gün sonra, 3 Eylül’de TCG Alemdar kurtarma gemisindeki özel dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. 68 metre derinlikten asansör sistemiyle çıkarılan cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından 6 Eylül’de İstanbul’daki cenaze töreni ile Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

GEMİDEKİ SÜRTME İZLERİ KAZAYI KANITLADI

Soruşturma kapsamında 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri tespit edildi. Geminin İzmit Limanı’na geldiği anlar, güvenlik kamerası görüntüleriyle dosyaya girdi. Kriminal inceleme sonucunda, geminin önündeki sürtme izleri ile Yukay’ın parçalanan teknesindeki izlerin boya ve katman yapısının eşleştiği belirlendi.

KARAKUTU İNCELEMESİ YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Halit Yukay’ın teknesinde bulunan ve geminin seyir güzergahı ile tarih ve saati kayıtlı 'karakutu', ilk incelemede sonuç vermeyince detaylı araştırma için yurt dışına gönderildi.

KAPTAN ÖNCE SERBEST, SONRA TUTUKLANDI

Kazaya karıştığı iddia edilen Cemal Tokatlıoğlu, Yalova’da gözaltına alınarak yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine İstanbul’da tekrar gözaltına alınan Tokatlıoğlu tutuklandı. Mürettebat ifadelerine göre kaptanın 'otomatik kaptan' sistemini açıp yerini terk etmesi, kazaya neden olduğu değerlendiriliyor.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cemal Tokatlıoğlu hakkında toplam 3 ila 9 yıl hapis cezası istendi. İddianame Erdek Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin kabul etmesi halinde Tokatlıoğlu’nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: DHA