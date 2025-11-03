Beştepe’de Kritik Zirve! Kabinenin Gündemi Terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak Kabine Toplantısı’nın ana gündemini “Terörsüz Türkiye” süreci oluşturacak. Toplantıda ekonomi, enflasyon ve Gazze’deki gelişmeler de ele alınacak.

Son Güncelleme:
Beştepe’de Kritik Zirve! Kabinenin Gündemi Terörsüz Türkiye
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantının ana gündeminde, terörle mücadelenin yeni safhasını kapsayan Terörsüz Türkiye süreci bulunuyor.

Kabine üyelerinin, sürecin sahadaki son durumu ve güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlara dair güncel bilgileri değerlendirmesi bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme ve bu görüşmeden çıkan sonuçların da masada olacağı belirtiliyor. Toplantıda, terör örgütü PKK’nın Türkiye sınırlarından çekilme sürecine ilişkin son gelişmelerin ele alınacağı öngörülüyor.

EKONOMİ VE ENFLASYON GÜNDEMDE

Ekonomi başlığı da Kabine’nin en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Özellikle ekim ayı enflasyon verileri ve hayat pahalılığıyla mücadele konusunda alınacak yeni önlemler değerlendirilecek. Enflasyonun kontrol altına alınması için yürütülen politika adımlarının etkisi gözden geçirilecek.

GAZZE’DEKİ GELİŞMELER DE MASADA

Kabine toplantısında ayrıca Gazze’de ilan edilen ateşkes sonrası son durum da gündeme gelecek. Türkiye’nin bölgeye yönelik insani yardım çalışmaları, yardımların kesintisiz biçimde sürdürülmesi ve Gazze’nin yeniden inşa sürecine yapılacak katkılar değerlendirilecek.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, alınan kararlar ve öne çıkan başlıklarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Terörsüz Türkiye
Son Güncelleme:
Meteoroloji Uyardı! Bol Yağışlı Günlere Hazır Olun Meteoroloji Uyardı! Bol Yağışlı Günlere Hazır Olun
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade
ÇOK OKUNANLAR
SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! İşte Yeni Zamlı Maaş Tablosu SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu
TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade
Altın Fiyatlarında Şok Dalgalanma! Çin’in Vergi Hamlesi Piyasayı Sarstı Altın Fiyatlarında Şok Dalgalanma! Çin’in Vergi Hamlesi Piyasayı Sarstı
Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu