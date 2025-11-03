Beştepe’de Kritik Zirve! Kabinenin Gündemi Terörsüz Türkiye

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantının ana gündeminde, terörle mücadelenin yeni safhasını kapsayan “Terörsüz Türkiye” süreci bulunuyor.

Kabine üyelerinin, sürecin sahadaki son durumu ve güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlara dair güncel bilgileri değerlendirmesi bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme ve bu görüşmeden çıkan sonuçların da masada olacağı belirtiliyor. Toplantıda, terör örgütü PKK’nın Türkiye sınırlarından çekilme sürecine ilişkin son gelişmelerin ele alınacağı öngörülüyor.

EKONOMİ VE ENFLASYON GÜNDEMDE

Ekonomi başlığı da Kabine’nin en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Özellikle ekim ayı enflasyon verileri ve hayat pahalılığıyla mücadele konusunda alınacak yeni önlemler değerlendirilecek. Enflasyonun kontrol altına alınması için yürütülen politika adımlarının etkisi gözden geçirilecek.

GAZZE’DEKİ GELİŞMELER DE MASADA

Kabine toplantısında ayrıca Gazze’de ilan edilen ateşkes sonrası son durum da gündeme gelecek. Türkiye’nin bölgeye yönelik insani yardım çalışmaları, yardımların kesintisiz biçimde sürdürülmesi ve Gazze’nin yeniden inşa sürecine yapılacak katkılar değerlendirilecek.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, alınan kararlar ve öne çıkan başlıklarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA