Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le telefon görüşmesinde, küresel ve bölgesel meseleler ile Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.

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Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ile Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.

Türkiye, TBMM’de yapılan oylamayla İsveç’in NATO’ya katılımını onaylamıştı.

"BU İŞİN TEK KAYBEDENİ..."

Türkiye’nin İsveç onayı, Avrupa basınında da kendisine yer bulmuştu.

Almanya’da yayın yapan Frankfurter Rundschau’da konuya ilişkin “Türkiye anlaşmayla birlikte hem Batılı müttefikleriyle yakınlaşıyor hem de güneydoğu kanadını istikrara kavuşturuyor. Kuzeydoğu’nun güvenliği ise salt İskandinav ülkelerinin değil, komşu Baltık devletlerinin yurttaşları için de artırılmış oluyor. Bu işin tek kaybedeni Rus otokrat Vladimir Putin. Asıl niyeti NATO’yu ülkesinden uzak tutmaktı. Ancak Rusya uluslararası hukuku ihlal edip Ukrayna’yı işgal ettikten sonra, Finlandiya’nın da katılımıyla savunma ittifakı iyice dibine girdi ve aralarında uzun bir ortak sınır oluştu” ifadelerine yer verilmişti.

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