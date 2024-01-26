Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

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Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti

CHP'de 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar devam ederken; sıcak bir gelişme yaşandı.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

İlgezdi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti - Resim : 1

7 PARTİNİN ORTAK ADAYI OLACAK

Gazeteci Barış Yarkadaş ise İlgezdi'nin 7 partinin ortak adayı olacağını ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yarkadaş, "CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP’den istifa etti. TV100 için az önce İlgezdi ile konuştum. İlgezdi, 7 partinin ortak adayı olacağını söyledi. İlgezdi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi ve 'Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.

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CHP Ataşehir 2024 Yerel Seçimleri
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