Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
CHP'de 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar devam ederken; sıcak bir gelişme yaşandı.
CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
İlgezdi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
7 PARTİNİN ORTAK ADAYI OLACAK
Gazeteci Barış Yarkadaş ise İlgezdi'nin 7 partinin ortak adayı olacağını ifade etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yarkadaş, "CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP’den istifa etti. TV100 için az önce İlgezdi ile konuştum. İlgezdi, 7 partinin ortak adayı olacağını söyledi. İlgezdi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi ve 'Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.
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