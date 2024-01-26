MHP 55 seçim çevresi için göstereceği adayları açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, 2 büyükşehir ilçe ve 53 belde belediye başkan adayını duyurdu

MHP 55 seçim çevresi için göstereceği adayları açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 belediye başkan adayını daha duyurdu. Adayların 2'sinin büyükşehir ilçe ve 53'ünün de belde belediye başkan adayları olduğu belirtildi.

MHP'den yapılan açıklamada, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 10. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" ifadeleri yer aldı.

Açıklanan adayları şöyle:

MHP 55 seçim çevresi için göstereceği adayları açıkladı - Resim : 1

MHP 55 seçim çevresi için göstereceği adayları açıkladı - Resim : 2

MHP 55 seçim çevresi için göstereceği adayları açıkladı - Resim : 3

MHP 55 seçim çevresi için göstereceği adayları açıkladı - Resim : 4

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