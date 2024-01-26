İmamoğlu'ndan Muharrem İnce'ye 'ince' yanıt: Bu cümlelerin muhatabı değilim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yanıt geldi.

Muharrem İnce, CHP Lideri Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ayrı yolda olduklarını belirterek, CHP ile ittifak kapılarını kapatarak şunları söylemişti:

"CHP ile ittifak kurmam mümkün değil, başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz. Bunlar her gün DEM'leniyor. İsveç'in NATO'ya girişine ben asla 'EVET' oyu vermezdim. İsveç teröre desteğini kestimi? Hayır. AK Parti 'EVET' verebilir, çünkü o emperyalistlerle kucak kucağa olmuş. CHP sana ne oluyor da evet diyorsun? Terör bildirisi meclise geldiğinde 'Ben AKP ile aynı A4'te olmam diyemezsin' terörle mücadeleye destek olacaksın. Kahramanların moralini bozmayacaksın."

'SAYIN İNCE BU KARARINI GÖZDEN GEÇİRİR'

İmamoğlu, İnce'nin sözlerine şu yanıtı verdi:

"Sayın İnce'yle birkaç kez görüştüm. Görüşmelerimiz bu söylemlerimizin tam tersi bir durumdu. Açıkçası niçin bu duruma geldi bilmiyorum. Şahsıma bunları söylemişse, bu cümlelerin muhatabı değilim. Sayın İnce'yle biz bu tonda ve bu kavramlarla konuşmadık. Bu cümleleri söylemişse bir gözden geçireceğim. 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmemek marifet. Milletin kazanmasını istiyoruz. Umut ediyorum Sayın İnce bu kararını gözden geçirir."

Kaynak: Gerçek Gündem