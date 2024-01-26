Emekli generalden Milliyet yazarına sert tepki: "Bunu hiçbir çıkar beklemeden yapmak Şahin’in anlama kapasitesini aşan bir durumdur"

Milliyet Gazetesi’nin Cumhur İttifakı’na yakınlığıyla bilinen yazarı Zafer Şahin, bugün “Kim bu CHP’nin emekli askerleri?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Şahin, CHP’nin Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu toplantısına katılan emekli askerleri eleştirdi.

Milliyet yazarı toplantıya katılan 3 emekli generalin adının saklandığını ileri sürdü ve “Tamam bu buluşmalar devam edecek ama emekli askerler CHP toplantısına katıldıklarını neden gizliyor ki? CHP lideri Özgür Özel şeffaf bir siyasetçi. Terör örgütünün siyasi kanadı olduğunu gizleme gereği dahi duymayan DEM Parti ile yaptıkları görüşmeleri bile ‘İlişkilerimiz kamuoyu önünde açık ve şeffaf olarak sürecek’ diye duyurmadı mı? DEM Parti’ye şeffaf yaklaşan CHP, güvenlik toplantısına çağırdığı askerlerin adlarını gizliyor!” ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA KATILAN AHMET YAVUZ’DAN ŞAHİN’E TEPKİ

CHP’nin toplantısına katılan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, sosyal medya hesabından Zafer Şahin’e yanıt verdi. Emekli general Yavuz, toplantıya katılan isimlerin zaten açıklandığını belirterek, “Zafer Şahin aklınca gizem yaratmış! O emekli askerlerden biri benim. O gün zaten açıklanmıştı. Bilmiyor gibi yapmış! Tam beklediğim gibi!” ifadelerini kullandı.

Zafer Şahin aklınca gizem yaratmış! O emekli askerlerden biri benim. O gün zaten açıklanmıştı. Bilmiyor gibi yapmış! Tam beklediğim gibi!

Fikrimizi soranlara cevap vermek vatanseverliktir. Üstelik bunu hiçbir çıkar beklemeden yapmak Şahin’in anlama kapasitesini aşan bir durumdur.… — Ahmet YAVUZ (@yvzah) January 26, 2024

“ŞAHİN’İN ANLAMA KAPASİTESİNİ AŞAN BİR DURUMDUR”

Ahmet Yavuz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Fikrimizi soranlara cevap vermek vatanseverliktir. Üstelik bunu hiçbir çıkar beklemeden yapmak Şahin’in anlama kapasitesini aşan bir durumdur.

Ayrıca soruyu yanlış sormuş Zafer efendi! CHP’nin emekli askerleri değiliz. CHP’nin fikirlerine başvurduğu onurlu kişileriz. Fikrimizi söylemekten bizler, dikkate almaktan soranlar sorumludur. Para ile beslenen tanıdıklarından da değiliz.

Ülkenin birliğini, dirliğini dün nasıl düşünüyorsak bugün de, yarın da aynı şekilde düşünürüz. Tabii bunu dünkü Açılımcılar, dünkü FETÖ seviciler, günümüz sığınmacı sevdalıları pek anlamazlar!

Kendi adıma devam edeyim: Görüşlerimi merak edip soran başka partiler de var ve hiçbir karşılık beklemeden, yani kimseden beslenmeden onlarla da paylaşıyorum.”

Kaynak: Gerçek Gündem