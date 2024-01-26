DEM'den SMF, TİP ve EMEP'e 'Dersim İttifakı' eleştirisi: Ortaklaşma halini 'by pass' etti

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin devam eden MYK toplantısı arasında açıklamalarda bulundu.

Ayşegül Doğan, halk oylamasının tamamlandığını ve 29 Ocak'ta Amed'de adayların tanıtılacağını açıkladı.

İBB'de aday çıkartıp çıkarmayacakları konusunda ve Başak Demirtaş'ın adaylığı hakkında da açıklamalar yapan Doğan, EMEP, SMF, EÖC ve TİP'in, Tunceli'de kurduğu ittifakı da eleştirdi.

Yapılan açıklama şöyle:

“Kent uzlaşısına ilişkin yol arıyoruz. Gizlediğimiz hiçbir durum yok, her şeyin açık olmasına dikkat ediyoruz. CHP ve partimizin seçim komisyonları da incelikle çalışıyor. Ancak çalışmalar sürdüğü için sonuçlanmış bir durum yok. Muhtemelen bir güç birliğine ilişkin de kesinleşmiş bir bilgi yok.

BAŞAK DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Sevgili Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimaline ilişkin yaptığı bir açıklama. Böyle şaşırtıcı bir açıklamaymış gibi tartışılıyor. Bizde bunu doğrusu hayretle izliyoruz. Evet, bir gün siyaset yapmak ve aday olmak isterse; olacağı yer ve adres tabi DEM Parti'dir.

'BU MUTABAKATI SAĞLAYACAĞIMIZI AÇIKLAMIŞTIK...'

Biz DEM Parti olarak en başından beri güç birliğinden ve kent uzlaşısından yana olduğumuzu söyledik. En geniş güç birliğinden yanayız dedik ve kent uzlaşısını tam da böyle tarif ettik. Bir ayağı ön seçim, ön seçimde de delegasyon, ön liste üzerinden kent uzlaşısını sağlamak, kent hakkını kullanmak, bu kent benimdir diyen herkese kapı aralamak ve oy kullanmalarını sağlamak için bu mutabakatı sağlayacağımızı açıklamıştık...

'ORTAKLAŞMA HALİNİ BY PASS ETTİ'

Dün Dersim'e ilişkin bir açıklama geldi. Şunu biliyoruz ki Dersim DEM'siz, DEM Dersim'siz olmaz. Dersim DEM'den, DEM Dersim'den kopartılamaz. Bunu en başta söyleyelim. Şimdi Dersim'de EMEP, SMF, EÖC ve TİP ittifak kurduklarını açıkladılar. Bizim görüşmelerimiz o sıra devam ediyordu. Bunun tekrar altını çiziyorum. Dersim İttifakı olarak adlandırılan ve açıklanan bu yan yana geliş kamuoyunda haklı soruları doğurdu. 'Biz kurduk siz de gelin' şeklindeki bir yaklaşımı DEM Parti'nin çalışmaları ve müzakereleri sürerken, bu çalışmaları güçleştirdiğini ve ortaklaşma halini de by pass ettiğini ifade etmek gerekir. Görüşmesi birbirinden zor siyasi yapılar değiliz.”"

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Emek ve Özgürlük Cephesi (EÖC) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) , 31 Mart yerel seçimleri için ittifak kurduklarını açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem