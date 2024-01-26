MHP'li başkan AKP'li adayı yerden yere vurdu

MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Ocak'ta açıkladığı Karabük adayını hedef aldı.

Karabük Net Haber'de Ergün Başkaya'nın sunduğu "Seçim 2024" isimli programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Vergili, AKP Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya için "Bundan sonra ona ben ‘Alfred Özkan’ diyeceğim" dedi.

"PARAYI VERİYORSUN DİPLOMAYI ALIYORSUN"

Çetinkaya için "FETÖ’nün okulundan sahte diploma aldı" diyen Vergili, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ulusala verilecek bir haber veriyorum size. Siz belediye başkanlığı adaylığını açıklarken, Tayyip beyin arkasına Alfred Üniversitesi yazdırmaya utanmadınız mı? Bu FETÖ’nün kapatılmış üniversitesi, diplomaları da yok sayılıyor. Bu FETÖ'nün okulu, bu okula gitmeden diploma veriliyor, parayı veriyorsun FETÖ'nün okulundan diploma alıyorsun."

YÖK'ün Alfred Üniversitesi'nden alınan diplomalarla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ve diplomaların geçerli olmadığını ifade eden Vergili, "Siz bunu Tayyip beyin arkasına Karabük teşkilatı olarak milletvekilleri olarak Tayyip beyin arkasına yazmaya utanmıyor musunuz? Lise desen ne olur? Kendilerini çok yüksek kariyer sahibi olduklarını göstermek için yapıyor. Bu bir komplekstir. O arkadaşımıza artık ‘Alfred Özkan’ diye bahsedeceğim" diye konuştu.

Vergili, şunları söyledi:

"Bu arkadaşımız belediye meclisinde görev yaptı, bir kere söz almadı. Ben sesini bilmiyorum, Karabük ile ilgili hiçbir şeyde yorum da yapmadı. Belediye başkanlığını da böyle mi yapacak? Osman Köşker Bey elinizi kaldırın, kaldırın. İndirin, indirin hepsi Osman beye bakıyor. Osman Bey elini kaldırdığı zaman, kaldırıyor indirdiği zaman indiriyor. 4 sene Osman Köşker Beyin idare ettiği bir belediye başkan adayını kimler idare edecek? Buna Karabüklüler karar versin. Bu arkadaşı kim idare edecek, bu arkadaş Karabük'e belediye başkanlığı yapılsın diye seçilmiyor. Bu arkadaşı birileri biz bunu idare edebiliriz diye seçiyor.

"AHLAK DIŞI HAREKET EDEN BİR CAMİA"

Seçilebilecek bir kişiyi 10 sene evvel bir konuşmalardan dolayı birilerine yazı yazdırıp, bir akşamda hem adamın kişiliği ile oynayıp, hem de adaylığını bitirebiliyorlar bu kadar ahlak dışı hareket eden bir camia bu. Ben bunları parti olarak adlandırmıyorum, camia olarak adlandırıyorum.

Siz böyle bir üniversiteden diploma almış bir insanı nasıl belediye başkanı adayı yaparsınız? Yapmayı bırakın siz Tayyip beyin arkasına nasıl Alfred üniversitesi yazdırırsınız? Bunu konuşun, yani bu arkadaşımız yeterli olmuş olsaydı, Karabük meclisinde 3-4 yıl meclis üyeliğinde grup başkanlığını o yapardı, liderlik olsaydı.Timurçin Saylar liderdir, söylemiş olduğunu kabullendirir. Birileri çok güzel kullanır ve idare eder. Ben ona Alfred Özkan dersem, yanlış mı söylemiş olurum. Bu diplomalarla ilgili YÖK suç duyurusunda bulundu, geçerli değil."