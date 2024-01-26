CHP Sözcüsü Deniz Yücel MYK toplantısı sonrası konuştu: 'Erdoğan ülkeyi batırdı'

Yerel seçimlerin ve ekonominin gündem edildiği CHP MYK toplantısı sona erdi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yücel'in açıklamaları şöyle:

"Bir kilo etin fiyatı 500 TL. En ucuzunu alayım deseniz bile bir kilo peynirin fiyatı 300 lira olmuş. Kira artışlarını, elektrik, doğalgaz faturalarını söylemiyorum bile. Sayın Erdoğan itibardan tasarruf etmeyecek diye bu ülkede insanlar pazar tezgahlarından çürük meyve, sebze topluyor.

Emekliler de bu ülkenin vatandaşı, emeklilerin de bakmakla yükümlü oldukları aileleri var. Emeklileri yok sayan, onları açlığa, yoksulluğa mahkum eden anlayışı reddediyoruz. Emeklilere sesleniyorum. Gelin, bu anlayışı sandığa gömelim. Sizlere açlığı, yokluğu ve yoksulluğu reva gören bu anlayışa sandıkta ders verelim. Emekli yakınlarına sesleniyorum. yıllarca emek verip sizleri büyüten, okutan meslek sahibi yapan hayata hazırlayan annelerinize, babalarınıza, büyüklerinize bu yokluk ücretini reva gören anlayışa 'artık yeter' diyelim. Biz emeklilerin haklarını savunmaktan, yaşadıkları mağduriyeti dile getirmekten vazgeçmeyeceğiz.

Çok iyi biliyorsunuz; ülkede ağır ekonomik koşullar altında ezilenler sadece emekliler değil. Toplumun tüm kesimlerinde yoksulluk derinleşiyor. Yapılan araştırmalar gıda fiyatlarındaki artışın açlık riskini günden güne arttırdığını gösteriyor. Açlık sınırı 17 bin 2 TL'lik asgari ücreti geçti. Son bir haftadır konuşulan Merkez Bankası Başkanı ve ailesinin pembe dizi kıvamındaki maceraları. MB Başkanı göreve geldiği günden bu yana para politikalarından yana gafları ve aile, kendisi için sağlanan ayrıcalıklarla gündeme geldi.

"ERDOĞAN ÜLKEYİ BATIRDI"

Her zamanki gibi AKP kendi istikbalini ülke istikbalinden önde tutuyor. Merkez Bankası demişken dün politika faizi 250 baz puan arttırıldı ve yüzde 45'e yükseltildi. Ne demişti Erdoğan? Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselmez. Göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek. Bunu defalarca söyledi. En son 14 Mayıs seçimlerinden kısa bir süre önce bir kez daha söyledi. Ne faiz düştü ne enflasyon düştü. Bu sözler söylenirken faiz yüzde 8 buçuktu, enflasyon yüzde 45 buçuk. 9 ayda faiz de enflasyon da düşmedi. Aksine fırladı. Faiz sebep enflasyon sonuç gibi cin fikirleri olan Sayın Erdoğan, ülkeyi batırdı.

ŞEHİR HASTANESİNİN ARAPLARA SATILMASI

Bir ülke düşünün vatandaşları hastalıktan kırılıyor, doktora gitmek için ise randevu alamıyor. randevu alsa bile ilaç bulamıyor. bir yandan TTB, ameliyathaneler doldu, virüs günden güne yayılıyor açıklamaları yapıyor. Diğer yandan; AKP'li rektörden randevu almak için torpil yaptırıyorum açıklaması geliyor. Acil servislerin kırmızı alanlarında boş sandalye kalmadı. Vatandaşlarımız eczanelerde muadil ilaç bile bulamıyor. Tüm dünya virüs alarmı verirken AKP çöken sağlık sistemi konusunda üç maymunu oynuyor. -Yurttaş ne şehir hastanelerinden ne de kamu hastanelerinden randevu alamıyor. Sistem kilitlenmiş durumda. Sistem işlemiyor. Satmak AKP'de o kadar alışkanlık haline geldi ki satmadan duramıyorlar. Şimdi de Erdoğan'ın hayallerini satıyorlar. Sayın Erdoğan'ın hayalim dediği şehir hastanelerini Arap yatırımcılara satıyorlar. Körfez'den bir Arap yatırımcıyla şehir hastanesi satışı için görüşmeler devam ediyor.

"AMAÇLARI İMAMOĞLU'NU KARALAMAK"

İstanbul'u kaybetmeyi içine sindiremeyen AKP Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karalama içni bir halk otobüsünü stüdyoya çevirmiş, oyuncular ayarlamış, bir senaryo yazmış ve sanki halk otobüsü arıza yapmış, vatandaş mağdur olmuş gibi bir film çekiyor. Amaç ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve Sayın İmamoğlu'nu karalamak."