Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bir 'Dizi' Çıkışı Daha! Bu Kez de 'Sekülerler' Üzerinden Mesaj Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da konuşma yaptı. Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının son bulması gerektiğini bir kez daha vurgularken, Birleşmiş Milletler'in (BM) de bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde kendisinin tepkisini dile getirmesinin ardından RTÜK'ün "milli ve manevi değerlere aykırı hareket ettiği" iddiasıyla Arka Sokaklar, Sahipsizler, Deha ve Yabani dizilerine yayın durdurma cezası vermesi gündemden düşmezken, Cumhurbaşkanı bir kez daha televizyon dizilerinin beğenmediği yönlerinden bahsetti.

'YAN YANA OLANLAR ARASINDA BİLE EŞİTSİZLİK VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Burada bir gerçeği ifade etmek istiyorum. TRT sorumlu, insan ve değer odaklı yayınlarıyla Türkiye'nin yüz akı kurumlarından biridir. İnsanlar arasındaki bariyerleri kaldıran böyle etkinlikler de, küresel krizleri çözmede kritik önemdedir. Bugün dünya savaşlar, çatışmalar, ihlaller ve eşitsizliklerin pençesinde kıvranmakta. Yan yana olanlar arasında bile ciddi eşitsizlik yaşanıyor. Sınır komşularından biri savaşla sefaletle uğraşırken, diğeri refah içinde bulunuyor.

'DÜNYA 5 DAİMİ ÜYEYLE YÖNETİLMEZ'

Gazze'den Ukrayna'ya Batı'dan Güney Asya'ya kadar pek çok yerde yaşananlar, mevcut dünya düzeninin kırılganlığını gösteriyor. Ancak bu krizler aynı zamanda bir imkandır. Adalete, barışa, huzura, güvenlik ve istikrara açılan bir fırsat penceresidir. İnsanlık tarihine baktığımızda bunun sayısız örneğiyle karşılaşıyoruz. Birleşmiş Milletler'in tesisi kuruluşunda bu kadar önemliyken, şu anda bu BM ile devam edebilir miyiz? Hayır. Dünya 5 daimi üyenin isteğiyle yönetilemez. Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşı, bize uluslararası sistemin zayıflığını göstermiştir."

ERDOĞAN'DAN TEPKİ: SİYONİSTLERİN AĞZI DİLİ OLMA

Erdoğan, kendisine seslenen bir kişiye "Yavrum burada Siyonistlerin dili ağzı olma. Burayı provoke etmeye çalışsanız da netice alamazsınız" dedi.

'NE YAPIYORSAK ADALET İÇİN YAPIYORUZ'

Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

"Barış varken neden savaştaki ısrarcılık? Zalimin yanında duran zulmüne de ortaktır. Biz Türkiye olarak ilk günden beri İsrail'in zulmüne tepkimizi gösteriyoruz. Türkiye ne yapıyorsa barış için adalet için Türkiye'nin güvenliği için yapıyor. Biz kökenine göre kimseden nefret etmiyoruz, husumet beklemiyoruz. Tarih boyunca Musevi de olsa Hristiyan da olsa zulüm gören herkese kapısını açmış bir milletiz.

'TRT'MİZ BASINIMIZIN YÜZ AKI'

İsrail'in Gazze'deki soykırımının durmasını istiyoruz. Bir an önce onca mazlumun öldüğü saldırılar sona ermeli. Netanyahu ve Gallant için çıkarılan tutuklama kararını memnuniyetle karşılıyoruz. TRT saldırıların başladığı ilk günden beri Gazze için bir iletişim koridoru açmıştır. Büyük bir cesaret örneği olan belgeselde de TRT'miz yaşananları anlatmıştır. Basınımızın yüz akı olan TRT mensuplarını tebrik ediyor, Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum.

'DİZİLERDE SAPKIN İLİŞKİLER NORMALLEŞTİRİLİYOR'

Tamamen izlenme kaygısıyla çekilen diziler ne kültürümüze ne de değerlerimizin yaşatılmasına fayda sağlamaz. Sırf daha fazla reyting için başta kadına ve çocuğa olmak üzere şiddetin meşrulaştırıldığını, alkolün özendirildiğini, sapkın ilişkileri normalleştirdiğini görüyoruz. Halkımızın mütedeyyin kesimleri bağnaz, çirkin gösterilirken, seküler vatandaşlarımız ise ahlaki zafiyet içindeymiş gibi lanse ediliyor. İstisnai örnekler üzerinden tüm aile kavramımız hedef konmaktadır. Aile kötülüğün temeliymiş gibi gösterilmektedir. Biz zaten iktidar partisi olarak LGBT denilen yapıya karşıyız. Son dönemde milletimizin sinir uçlarıyla bilerek oynanıyor."

Kaynak: Gerçek Gündem