Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Öfkelendiren 'İsrail' Protestosu! 'Siyonistlerin Dili Ağzı Olma'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün konuşma yaptığı esnada bir protesto ile karşılaştı. Bir vatandaş, Cumhurbaşkanı'na Siyonistler faaliyetlerini gemilerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor” dedi. Erdoğan ise "Yavrum burada Siyonistlerin dili ağzı olma" şeklinde yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da konuştu. Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'deki zulmüne tepkisini dile getirdiği konuşması sırasında bir vatandaş, kendisine seslendi.

Vatandaş, Cumhurbaşkanı'na dönerek “Siyonistler faaliyetlerini gemilerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor” dedi.

'YAVRUM SİYONİSTLERİN DİLİ OLMA'

Erdoğan ise “Yavrum burada Siyonistlerin dili ağzı olma. Burayı provoke etmeye çalışsanız da netice alamazsınız” diye yanıt verdi.

Bu diyalog sonrası protestocu, korumalar tarafından salondan çıkarıldı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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