Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' Mesajı 'En Çok Yardım Eden Ülkelerden Biriyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki zulme karşı İslam dünyasının ortak tepki vermesi için diplomatik temaslarının ve gönderdikleri yardımların sürdüğünü belirterek, "Gönderdiğimiz 86 bin tonu aşan yardım miktarıyla Filistin'e en fazla destek olan ülkelerden biriyiz" dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' Mesajı 'En Çok Yardım Eden Ülkelerden Biriyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi"ne video mesaj gönderdi. İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesi ve güç birliğinde bulunmasının önemli olduğunu kaydeden Erdoğan, "Tüm dünyanın gözleri önünde çoğu çocuk ve kadın 50 bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit edildi. İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan bombardımanları sonucu 100 binden fazla Filistinli masum yaralandı" diye konuştu.

Erdoğan, Lübnan'a yönelik saldırılarda vefat edenlerinin sayısının 3 bin 500'ü geçtiğini belirterek, "İbadethaneler, okullar, hastaneler ve sivil altyapıya dair ne varsa İsrail'in saldırılarının hedefi oldu. Bu saldırılar karşısında Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içindeyiz. Son bir yıldır özellikle Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Gönderdiğimiz 86 bin tonu aşan yardım miktarıyla Filistin'e en fazla destek olan ülkelerden biriyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' Mesajı 'En Çok Yardım Eden Ülkelerden Biriyiz' - Resim : 1

'BAĞIMZSIZ FİLİSTİN DEVLETİ İÇİN MÜCADE EDECEĞİZ'

Lübnan'a ulaştırılan yardım miktarının da 1300 tonu aştığını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme ortak tepki vermesi ve ortak hareket edilmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal ve katliam sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Uluslararası insani yardım zirvesinin bizlere bu mücadelemizde destek olacağına inanıyorum. Zirveye iştirak eden bütün katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyor, tüm misafirlerimizi muhabbetle selamlıyorum."

'Kılıçlı Yemin' Törenine Tepki Gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Öğrencilerini Ağırladı'Kılıçlı Yemin' Törenine Tepki Gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Öğrencilerini AğırladıGüncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Karaca, Neşet Ertaş ve Barış Manço'yu Hatırlattı: 'Gençlerimizi Gördükçe Endişeleniyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Karaca, Neşet Ertaş ve Barış Manço'yu Hatırlattı: 'Gençlerimizi Gördükçe Endişeleniyoruz'Siyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Gazze
Son Güncelleme:
İstanbul'un Yeni Emniyet Müdürü Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan İsimler... İstanbul'un Yeni Emniyet Müdürü Kim Olacak?
Çiçekleri Asla Çürütmeden Yaz Kış Çiçek Açtırıyor: Toprağa 1 Kaşık Eklemek Yeterli Çiçekleri Asla Çürütmeden Yaz Kış Çiçek Açtırıyor: Toprağa 1 Kaşık Eklemek Yeterli
AKP'de Olaylı Kongre! ‘Yöneticiler Gözaltına Alındı’ İddiası 'Yöneticiler Gözaltına Alındı’ İddiası
Elektrik Faturanız 160 TL'den Fazla Geliyorsa Bu Yöntem Faturayı Azaltıyor Elektrik Faturanız 160 TL'den Fazla Geliyorsa Bu Yöntem Faturayı Azaltıyor