Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aile Yılı Müjdeleri'ni Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini açıkladı. Erdoğan, "Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz” dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aile Yılı Müjdeleri'ni Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025’in Aile Yılı ilan edildiğini açıklamıştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Aile Yılı’nda vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdelerin olduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda Aile Yılı müjdelerini tek tek duyurdu. Erdoğan, yeni evlenecek gençlere 81 ilde faizsiz kredi desteği verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aile Yılı Müjdeleri'ni Açıkladı - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

"Aile yılı içinde icra edeceğimiz çalışmaları etkin nüfus politikalarıyla destekleyip, uzun vadede uygun zemine taşımak önceliklerimizden biri. Kurullar ilk toplantısını yaptı. Bu yeni kurulumuz sağlıklı nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek. Enstitü ise aileye ilişkin ilmi, akademik ve politika geliştirici faaliyetler yürütecek.

Çocuklarımızın gerek aile içinde gerekse eğitim kurumları bünyesinde güzel ahlakla yetişmeleri son derece mühim. Bilinçli bir anne babanın elinde huzurlu yuva çatısı altında büyüyen çocuklar aile, millet ve insanlığa faydalı örnek kişiler haline gelir. Çağı iyi okuyabilen gençlik hepimizin muradıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aile Yılı Müjdeleri'ni Açıkladı - Resim : 2

3 ÇOCUK ÇAĞRISI

Ülkemizde ilk evlenme yaşının kadınlarda 26, erkeklerde 28'e yükseldiğini görüyoruz. İlk anne olma yaşı 29'u aşmış vaziyette. Türkiye genç ve nitelikli nüfus bakımından kan kaybetmekte. Gerekli önlemleri bir an önce almaz, ihtiyaç duyulan politikaları uygulamazsak sorun telafi edilemeyecek duruma varacak. Geçmişte üç çocuk çağrısı yapmıştık. Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Her fırsatta üç çocuk çağrımızı tekrarladık, tekrarlıyoruz.

FAİZSİZ KREDİ

Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek çiftlerimize faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aile Yılı Müjdeleri'ni Açıkladı - Resim : 3

DOĞUM YARDIMI

Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir bir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız.

Genç çiftlerimiz için konut destek uygulamalarını da hayata geçireceğiz."

İbrahim Tatlıses Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şarkı Söyledi! Erdoğan Şanlıurfa'da 'Adaylık' Sözü Verdiİbrahim Tatlıses Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şarkı Söyledi! Erdoğan Şanlıurfa'da 'Adaylık' Sözü VerdiGüncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Ne Mesaj Verecek? 8 Bin Polis GörevlendirildiCumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Ne Mesaj Verecek? 8 Bin Polis GörevlendirildiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Özel'in 'Kırmızı Kart' Çıkışına Bakan Kacır'dan Yanıt: 'Değeri 70 Bin Dolar' Diyerek Gösterdi Özel'in 'Kırmızı Kart' Çıkışına Bakan Kacır'dan İlginç Yanıt
Sararan Perdeleri Pamuk Gibi Bembeyaz Yapıyor! Makineye Birkaç Damlası Bile Yetiyor Sararan Perdeleri Pamuk Gibi Bembeyaz Yapıyor! Makineye Birkaç Damlası Bile Yetiyor
Türkiye'ye Seslenip Cümleleriyle Meydan Okudular Türkiye'ye Seslenip Cümleleriyle Meydan Okudular
Eski HDP Milletvekili Leyla Güven'den 'Süreç' Açıklaması Eski HDP Milletvekili Leyla Güven'den 'Süreç' Açıklaması
Herkes Mandalina Sanıyor Ama Bambaşka Bir Meyve! Soğuk Günlerde Tüketenlere Hastalık Uğramıyor Herkes Mandalina Sanıyor Ama Bambaşka Bir Meyve! Soğuk Günlerde Tüketenlere Hastalık Uğramıyor
Türkiye Bu Operasyonu Konuşuyor! Beşiktaş Belediye Başkanını Gözaltına Aldıran Şirket, İhale Zengini Çıktı Beşiktaş Belediye Başkanını Gözaltına Aldıran Şirket, İhale Zengini Çıktı