Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor

HER BİRİ NUMARALANDIRILIP İNCELENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu’nda bu yıl tam 95 bin yavru Mersin balığı üretildi. Son iki yılda ise Karadeniz Bölgesi’ndeki akarsulara 20 binden fazla Mersin balığı salındı. Balıkların doğal yaşama uyumu için her biri numaralanarak titizlikle takip ediliyor.