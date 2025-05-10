Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor
Balık yumurtasından elde edilen ve siyah inci olarak adlandırılan havyarın kilosu yaklaşık 95 bin TL'ye satılıyor. Dudak uçuklatan fiyata satılan bu değerli ürünün kaynağı olan Mersin balığı için Amasya’da üretim seferberliği başlatıldı.
Kaynak: İHA
Balık yumurtasından elde edilen ve siyah inci olarak adlandırılan havyarın kilosu dudak uçuklatıyor. Kilosu 2.500 dolar'a (Yaklaşık 95 bin TL), satılan bu yüksek değerli ürünün kaynağı olan Mersin balığı için Türkiye’de üretim seferberliği başlatıldı. Özellikle Amasya’da yürütülen çalışmalarla bu özel balık türü yeniden suyla buluşturuldu.
HER BİRİ NUMARALANDIRILIP İNCELENİYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu’nda bu yıl tam 95 bin yavru Mersin balığı üretildi. Son iki yılda ise Karadeniz Bölgesi’ndeki akarsulara 20 binden fazla Mersin balığı salındı. Balıkların doğal yaşama uyumu için her biri numaralanarak titizlikle takip ediliyor.
BALIKLARIN HAREKETİ TÜRKİYE İLE SINIRLI DEĞİL
Sulara bırakılan Mersin balıklarının hareketi sadece Türkiye ile sınırlı değil. Geçtiğimiz yıl Karadeniz’e salınan bir balık, Bulgaristan kıyılarında tespit edilerek kayıt altına alındı. Bu gelişme, türün deniz ekosisteminde ne denli hareketli ve dayanıklı olduğunun da kanıtı oldu.
6 YILDA HAZIR HALE GELİYOR
Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, Mersin balığının altı yaşına ulaştığında havyar üretiminin mümkün hale geldiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl 8 anaç balıktan toplam 5.200 gram yumurta elde edildi. Yapay dölleme yöntemiyle üretilen bu yumurtalardan 95 bin yavru balık yetiştirildi.
"TÜRKİYE'NİN BİR NUMARASI OLACAĞIZ"
Havyarın kilosunun 2.500 dolar seviyelerinde olması, üretimin ekonomik değerini gözler önüne seriyor. Amasya’da bu yıl ilk kez sembolik olarak 2 kilo havyar üretilmesi planlanıyor.
İl Tarım Müdürü Çetin, Amasya’nın bu alanda Türkiye'nin lider üretim merkezi haline geleceğini vurguladı. Çetin, "Tesisimizdeki sistematik üretim modeli başka hiçbir yerde yok. Mersin balığı üretiminde Türkiye’nin bir numarası olacağız." dedi.
Fosil kayıtlarına göre 250 milyon yıl öncesine dayanan Mersin balığı, ekonomik potansiyelinin yanı sıra doğal denge açısından da büyük önem taşıyor. Türkiye’nin bu eşsiz canlıya yönelik üretim projeleri, hem yerli hem de ihracata yönelik balıkçılığın yeni rotasını belirliyor.