İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı

AMORTİSMAN SÜRESİ 50 YILA YAKLAŞTI

Endeksa’nın Nisan 2025 verilerine göre, özellikle yüksek gelir grubuna hitap eden semtlerde konut fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Bu bölgelerde ev sahibi olma hayali dar ve orta gelirli vatandaşlar için her geçen gün daha uzak bir hedef haline gelirken, yatırımcı ilgisi ise hız kesmiyor. Bazı mahallelerde amortisman süresi 50 yıla yaklaştı. Prestijli ilçeler arasında yer alan Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar gibi bölgelerde konut fiyatları dikkat çekti.