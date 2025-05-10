İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı
Endeksa verilerine göre İstanbul'da ev fiyatlarının en pahalı olduğu mahalleler belli oldu. Bazı mahallelerde ortalama konut fiyatları 70 milyon TL’ye yaklaştı, metrekare fiyatları ise 200 bin TL’yi aştı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da konut piyasası, rekor üstüne rekor kıran fiyatlarla gündemde. Yükselen konut kredisi faiz oranları, deprem sonrası ortaya çıkan fırsatçılık ve artan yatırım talebi derken, şehirde ev sahibi olmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Endeksa verilerine göre İstanbul'da konut fiyatları en pahalı mahalleler belli oldu. Bazı mahallelerde ortalama konut fiyatları 70 milyon TL’ye dayanırken, metrekare bedelleri 200 bin TL’yi aştı.
AMORTİSMAN SÜRESİ 50 YILA YAKLAŞTI
Endeksa’nın Nisan 2025 verilerine göre, özellikle yüksek gelir grubuna hitap eden semtlerde konut fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Bu bölgelerde ev sahibi olma hayali dar ve orta gelirli vatandaşlar için her geçen gün daha uzak bir hedef haline gelirken, yatırımcı ilgisi ise hız kesmiyor. Bazı mahallelerde amortisman süresi 50 yıla yaklaştı. Prestijli ilçeler arasında yer alan Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar gibi bölgelerde konut fiyatları dikkat çekti.
İSTANBUL'DA EV FİYATLARININ EN PAHALI OLDUĞU MAHALLELER (2025 Nisan Verileri)
Poligon (Sarıyer) 69,5 milyon TL
Çayırbaşı (Sarıyer) 59,6 milyon TL
Karaağaç (Büyükçekmece) 57,2 milyon TL
Acarlar (Beykoz) 55,8 milyon TL
Harbiye (Şişli) 49,8 milyon TL
Demirciköy (Sarıyer) 48,1 milyon TL
Kandilli (Üsküdar) 46,9 milyon TL
Levazım (Beşiktaş) 43,9 milyon TL
Uskumruköy (Sarıyer) 43,5 milyon TL
Rumelikavağı (Sarıyer) 42,8 milyon TL
Listenin devamında Bebek, İstinye, Etiler, Reşadiye, Riva ve Levent gibi gözde bölgeler yer alıyor.