Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ABD'yi topa tuttu: Alçak, soykırımcı devlet!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta 2 gündür operasyonlarına ağırlık verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 22-23 Aralık tarihlerinde 12 askerin şehit düştüğünü açıklarken, 13 örgüt üyesinin de öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Büyükelçiliği, 12 şehit için yayınladığı başsağlığı mesajında, "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Cemil Ertem, ABD Büyükelçiliğinin yayımladığı başsağlığı mesajına yanıt vererek ABD'ye, "Alçak, soykırımcı devlet!" ifadelerini kullandı.

Ertem, şunları söyledi:

"Alçak, soykırımcı devlet ABD. Kucağında beslediğin terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? Mehmetçiğin de Gazzeli çocukların da hesabını vereceksin!"

Kaynak: Gerçek Gündem