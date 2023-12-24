İmamoğlu'ndan 'Milli Yas' çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Ekrem İmamoğlu, 'Milli Yas' çağrısında bulundu.

Kuzey Irak'ta yapılan operasyonlar sonucu 12 asker şehit düştü.

Ekrem İmamoğlu, 24 saatte şehit düşen 12 asker için milli yas ilan edilmesi için çağrı yaptı

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem