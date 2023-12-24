İmamoğlu'ndan 'Milli Yas' çağrısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 saatte 12 askerin şehit haberinin alınmasının ardından 'Milli Yas' çağrısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Ekrem İmamoğlu, 'Milli Yas' çağrısında bulundu.
Kuzey Irak'ta yapılan operasyonlar sonucu 12 asker şehit düştü.
Ekrem İmamoğlu, 24 saatte şehit düşen 12 asker için milli yas ilan edilmesi için çağrı yaptı
İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:
#MilliYas 🇹🇷— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 24, 2023
Kaynak: Gerçek Gündem
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