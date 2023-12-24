Sosyal medyada hedef gösteriliyordu: Dem Parti'nin Bursa Kongresi iptal edildi

DEM Parti Bursa İl Kongresi'nin, partinin hedef gösterilmesi sebebiyle iptal edildiği ve tarihi belirsiz bir zamana ertelendiği kaydedildi.

Sosyal medyada hedef gösteriliyordu: Dem Parti'nin Bursa Kongresi iptal edildi

Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonların ardından gelen 12 şehit haberiyle birlikte sosyal medyada haklarında linç kampanyası başlatılan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM), Bursa 4. Olağan İl Kongresi iptal edildi.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın katılımıyla gerçekleşecek kongre, belirli olmayan bir zamana ertelendi.

İptal kararı hakkında X(eski Twitter) hesabından bir duyur paylaşan DEM Parti Bursa İl Örgütü, "Son yaşanan olaylar sebebiyle partimiz ve kitlemiz hedef gösterilmektedir. Ciddi bir provakasyon söz konusu. Bu sebeple genel merkezimizin kararı ile il kongremizi ertelediğimizi halkımızın bilgilerine sunarız" ifadelerini kullandı.

Duvar'dan Pelin Akdemir'in haberine göre, Milletvekili Pervin Buldan’ın Bursa’ya gelişi de kongrenin ertelenmesiyle iptal edildi.

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