Gündem iş birliği: AKP, Yeniden Refah Partisi ve BBP ile görüşecek

Yeniden Refah Partisi, iş birliğinin çerçevesine göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmama, BBP ise başta büyükşehirler olmak üzere illerde iş birliği kararlarını netleştirecek.

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Gündem iş birliği: AKP, Yeniden Refah Partisi ve BBP ile görüşecek

AKP ve MHP arasında Cumhur İttifakı çatısı altında 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçelerin belirlenmesine ilişkin çalışma tamamlandı.

AA'nın haberine göre, AKP yerelde iş birliği heyeti, bu kapsamda 14 Aralık'ta BBP heyetiyle de görüştü. AKP ile Yeniden Refah Partisi arasında şu ana kadar genel başkanlar düzeyinde gerçekleşen görüşmelerin, bu hafta heyetler düzeyinde yapılması planlanıyor.

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YENİDEN REFAH PARTİSİ 3 BÜYÜKŞEHİR İÇİN KARARINI VERECEK

Yeniden Refah Partisi, AKP heyetiyle yapılacak görüşmeler sonucunda oluşacak iş birliğinin çerçevesine göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmamaya ilişkin kararını verecek.

BBP heyeti ile bu hafta yapılacak görüşmede, aynı çerçevede başta büyükşehirler olmak üzere illerdeki iş birliği durumu netleştirilecek. BBP heyeti görüşmeye, 2019 yerel seçim sonuçları, BBP ve diğer partilerin bu seçimde belediye meclis üyeliklerinde aldığı oy oranları ile 2023 genel seçimlerinin sonuçlarının mukayese edildiği çalışmayla gidecek.

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