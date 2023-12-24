Özgür Özel'den bildiri açıklaması: Bildiri imzalıyoruz, bayrağı asıyorlar ve Erdoğan propaganda yapıyor. Sonra bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in CHP'ye yönelik sözlerine yanıt vererek, "Bugün ezberi bozulduğu için ne diyeceğini şaşırmış. Ömer Bey, bir bizim imzaladığımız bildiriye bak, bir senin grubunun imzaladığı bildiriye bak. Eğer terörün karşısında dimdik durmaksa, bizim bildirimizde var. Senin şaşırdığın, ana muhalefet partisi olarak kolayca arkana dizilmemiş olmamız" dedi.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Onların yayınladığı metinde terörü kınıyorlar, biz lanetliyoruz. Bildiri imzalamak ile şehit gelmeyecek olsa ben günde beş bildiri imzalarım. Bildiri imzalıyoruz, bayrağı asıyorlar ve Erdoğan propaganda yapıyor. Sonra bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor.

ÖMER ÇELİK'E YANIT

Ömer Çelik çok kolay siyasete alışmış. Bugün ezberi bozulduğu için ne diyeceğini şaşırmış. Ömer Bey, bir bizim imzaladığımız bildiriye bak, bir senin grubunun imzaladığı bildiriye bak. Eğer terörün karşısında dimdik durmaksa, bizim bildirimizde var. Senin şaşırdığın, ana muhalefet partisi olarak kolayca arkana dizilmemiş olmamız. Senin şaşırdığın bizim, sorumluluğunuzu hatırlatmış olmamız. Senin şaşırdığın, bugün Milli Savunma Bakanı’ndan bilgi istiyor olmamız. O bilgilendirmeyi yapamayacak bir acziyetteyseniz, benim Ömer Çelik’e söyleyecek sözüm yok. Ömer Çelik, bundan sonrasını kendisi düşünsün. Cumhuriyet Halk Partisi’nin terörle mücadele konusunda en ufak bir tavizi olmaz. Ama terörle mücadele ederken Silahlı Kuvvetler’e destek vermek başka, hatalarını yapan iktidarı tartışmamak başka bir şeydir. Bundan sonra öyle yağma yok.”

ÇELİK NE DEMİŞTİ?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin ortak bildiriye imza atmamasına şu yanıtı vermişti:

"CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur."

Kaynak: Gerçek Gündem