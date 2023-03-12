Cumhur'a katılacağı iddia edilmişti: Eski DSP'li 52 isimden Kılıçdaroğlu'na destek
Cumhur İttifakı'na katılacağı iddia edilen ancak daha sonra Genel Başkan Aksakal'ın, "Cumhur İttifakı'ndan veya Millet İttifakı'ndan herhangi bir görüşme talebi gelmedi" ifadeleriyle seçime parti olarak gireceğini açıklayan DSP'nin eski bakan ve vekillerinden açıklama geldi.
Demokratik Sol Parti (DSP) ile ilgili dün ortaya atılan bir iddia siyaset gündeminde kendine geniş yer buldu. DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılabileceği öne sürüldü. İddiaların odağındaki DSP bu konudaki kararını açıkladı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere parti olarak katılma kararı aldıklarını söyledi. Aksakal, "Cumhur İttifakı'ndan veya Millet İttifakı'ndan herhangi bir görüşme talebi gelmedi." dedi.
52 eski DSP bakan ve milletvekilinden de seçimlere yönelik açıklama geldi. 52 isim, cumhurbaşkanı adaylığı yarışında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.
DSP'li isimlerin açıklaması şöyle:
Bu seçimler, Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimidir. Ya, Cumhuriyet’in bütün kurum ve kazanımlarının içini boşaltan mevcut iktidar yoluna devam edecek ya da Atatürk’ün bize en büyük miras olarak bıraktığı Cumhuriyet kazanacaktır.
Biz Demokratik Solcular olarak inanıyoruz ki, zafer, tam demokrasi ile taçlandırılacak olan CUMHURİYET’in olacaktır. Bu kazanımın öncülüğünü de Demokratik Sol’un kurucusu ve kuramcısı BÜLENT ECEVİT’in baba ocağı olan CHP ve onun lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını oy birliğiyle onaylayan ve açıklayan MİLLET İTTİFAKI yapacaktır.
Dolayısıyla BİZ DEMOKRATİK SOLCULAR olarak kişisel hiçbir beklentimiz olmaksızın MİLLET İTTİFAKI’nı ve onun Cumhurbaşkanı Adayı KEMAL KILIÇDAROĞLU’nu destekleyeceğiz.
Partili partisiz bütün Demokratik Solcu kardeşlerimizin de aynı doğrultuda hareket edeceklerine inanıyoruz.
DSP’nin mevcut genel başkanı ve yönetici kadrolarını aynı noktada buluşmaya, MİLLET İTTİFAKI'nı da bu önerimizi dikkate almaya davet ediyoruz.
Saygılarımızla.
Eski DSP bakan ve milletvekilleri
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Ahmet Güzel
Ahmet Tan
Ayşe Jale Ağırbaş
Akif Serin
Ali Arabacı
Ali Günay
Ali Ilıksoy
Ali Tekin
Ayşe Gürocak
Bayram Fırat Dayanıklı
Cengiz Güleç
Çetin Bilgir
Emin Karaa
Erdal Kesebir
Fadlı Ağaoğlu
Güler Aslan
Hadi Dilekçi
Hakan Tartan
Halil Çalık
Halit Dikmen
Hasan Akyol
Hasan Gemici
Hasan Macit
Hasan Özgöbek
Hüseyin Mert
İhsan Çabuk
İstemihan Talay
Kemal Vatan
Melda Bayer
Mehmet Çümen
Mehmet Kocabatmaz
Metin Bostancıoğlu
Mustafa Vural
M.Tahir Köse
M.Kemal Tuğmaner
Necdet Tekin
Nural Karagöz
Orhan Ocak
Ömer Üstünkol
Rahmi Sezgin
Sadık Kırbaş
Salih Dayıoğlu
Sancar Sayın
Savaş Yazıcı
Suat Çağlayan
Süleyman Yağız
Şadan Şimşek
Tarık Cengiz
Uluç Gürkan
Yalçın Gürtan
Yavuz Bildik
Yekta Açıkgöz