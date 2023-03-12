Cumhur'a katılacağı iddia edilmişti: Eski DSP'li 52 isimden Kılıçdaroğlu'na destek

Demokratik Sol Parti (DSP) ile ilgili dün ortaya atılan bir iddia siyaset gündeminde kendine geniş yer buldu. DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılabileceği öne sürüldü. İddiaların odağındaki DSP bu konudaki kararını açıkladı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere parti olarak katılma kararı aldıklarını söyledi. Aksakal, "Cumhur İttifakı'ndan veya Millet İttifakı'ndan herhangi bir görüşme talebi gelmedi." dedi.

52 eski DSP bakan ve milletvekilinden de seçimlere yönelik açıklama geldi. 52 isim, cumhurbaşkanı adaylığı yarışında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

DSP'li isimlerin açıklaması şöyle:

Bu seçimler, Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimidir. Ya, Cumhuriyet’in bütün kurum ve kazanımlarının içini boşaltan mevcut iktidar yoluna devam edecek ya da Atatürk’ün bize en büyük miras olarak bıraktığı Cumhuriyet kazanacaktır.

Biz Demokratik Solcular olarak inanıyoruz ki, zafer, tam demokrasi ile taçlandırılacak olan CUMHURİYET’in olacaktır. Bu kazanımın öncülüğünü de Demokratik Sol’un kurucusu ve kuramcısı BÜLENT ECEVİT’in baba ocağı olan CHP ve onun lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını oy birliğiyle onaylayan ve açıklayan MİLLET İTTİFAKI yapacaktır.

Dolayısıyla BİZ DEMOKRATİK SOLCULAR olarak kişisel hiçbir beklentimiz olmaksızın MİLLET İTTİFAKI’nı ve onun Cumhurbaşkanı Adayı KEMAL KILIÇDAROĞLU’nu destekleyeceğiz.

Partili partisiz bütün Demokratik Solcu kardeşlerimizin de aynı doğrultuda hareket edeceklerine inanıyoruz.

DSP’nin mevcut genel başkanı ve yönetici kadrolarını aynı noktada buluşmaya, MİLLET İTTİFAKI'nı da bu önerimizi dikkate almaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Eski DSP bakan ve milletvekilleri

*

Ahmet Güzel

Ahmet Tan

Ayşe Jale Ağırbaş

Akif Serin

Ali Arabacı

Ali Günay

Ali Ilıksoy

Ali Tekin

Ayşe Gürocak

Bayram Fırat Dayanıklı

Cengiz Güleç

Çetin Bilgir

Emin Karaa

Erdal Kesebir

Fadlı Ağaoğlu

Güler Aslan

Hadi Dilekçi

Hakan Tartan

Halil Çalık

Halit Dikmen

Hasan Akyol

Hasan Gemici

Hasan Macit

Hasan Özgöbek

Hüseyin Mert

İhsan Çabuk

İstemihan Talay

Kemal Vatan

Melda Bayer

Mehmet Çümen

Mehmet Kocabatmaz

Metin Bostancıoğlu

Mustafa Vural

M.Tahir Köse

M.Kemal Tuğmaner

Necdet Tekin

Nural Karagöz

Orhan Ocak

Ömer Üstünkol

Rahmi Sezgin

Sadık Kırbaş

Salih Dayıoğlu

Sancar Sayın

Savaş Yazıcı

Suat Çağlayan

Süleyman Yağız

Şadan Şimşek

Tarık Cengiz

Uluç Gürkan

Yalçın Gürtan

Yavuz Bildik

Yekta Açıkgöz