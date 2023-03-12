Karamollaoğlu'nun 'ittifak içinde ittifak' planı: '30-40 vekil çıkarabiliriz'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimde parlamentoda çoğunluğun elde edilebilmesi için kurduğu 'ittifak içi ittifak' formülünü anlattı.

TV5'te yayınlanan 'Gündem Türkiye' programında gazeteci Mustafa Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, ittifakın içinde bulunan Gelecek ve DEVA'yla bir seçim ittifakının yapılmasını önemsediğini kaydetti.

Karamollaoğlu, bu görüşünü Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la da paylaştığını belirterek şunları ifade etti:

"Üç parti ayrı ayrı seçime girdiğimiz zaman alacağımız oy mertebeleri anketlerde şöyle veya böyle görünüyor. En fazla 3/4 milletvekili çıkartılabiliyor. Ancak biz bir araya geldiğimiz zaman mecliste 30-40 milletvekili ile temsil edilme imkanımız var. AK Parti bir sene öncesinden beridir yüzde 15’ten fazla seçmeni kaybetti. Onlar gidecek yer aradılar, kısmen belli bir yerlere niyetlendiler ama hala bu seçmenin yüzde 5 ile 7’si adres arıyor.

Az önce ifade ettim bir ittifak içerisinde bir araya gelirsek 30-40 milletvekili çıkarabiliriz ama doğuracağı sinerjiyle birlikte 130-140’lara çıkarabiliriz."

Milletvekili pazarlığı yapıldığına ilişkin gelen eleştirilere ilişkin konuşan Karamollaoğlu, Saadet'in 81 ilde seçimlere gireceğini taahhüt etti.

'YANLIŞLARINI GÖREBİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Karamollaoğlu, son dönemde kendileriyle ilgili yapılan bazı açıklamaların hatırlatılması üzerine de "Bu arkadaşlarımız bu tavırlarıyla Erbakan Hoca’mızın kemiklerini sızlatıyorlar. Bu arkadaşlarımız maalesef cahil, bunu böyle söyleme mecburiyetindeyim. Biliyormuş gibi konuşuyor ama kimin etkisinde kaldığının farkında bile değil. Dikkat edin böyle konuşanlar TRT’ye çıkabiliyor. Bize muhalif kanallarda boy gösteriyor. Biz kendi ilanımızı normal siyasi bir duyuruyu TRT’de para verdiğimiz halde yayınlatamıyoruz. Ben bu arkadaşların zaman içinde bu yanlışlarını görebileceklerini düşünüyorum. İyi niyet varsa kötü niyet varsa değişmez. AK Parti bunları kullanıyorsa son ana kadar da kullanmaya devam edecektir ama bizim tabanımızda bu arkadaşlarımızın hiçbir etkisi yok" diye konuştu.

'BEN KAZANIMLARDAN TAVİZ VERİLMEYECEĞİNİ TAAHHÜT EDERİM'

Muhafazakârların kazanımlarını kaybetme korkusuna ilişkin de konuşan Saadet lideri, "Biz ve diğer bütün arkadaşlarımız taahhüt ediyorlar ki kesinlikle buradan taviz verilmeyecek. Kılıçdaroğlu’nun kendisi de bu taahhütte bulundu. Bu yüzden kimsenin endişesi olmasın ne imam hatip okulları ne başörtüsü meselesi ne devlette görev almalar bunların hiçbiri engellenmez. Bazıları cemaatleri yasaklayalım diyorlar, cemaati yasaklayamazsın. Bu tip çıkışlar bazı yerlerde önyargılı hareketlerden kaynaklanıyor. Ben hiçbir kazanımdan özellikle de bahsettiğimiz hususlarda taviz verilmeyeceğinin taahhüdünü veririm" dedi.