Gelecek Partisi'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sedat Peker için çağrı: Milyonlarca insan gelecek açıklamayı dört gözle bekliyor

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayarken AKP iktidarı ve mafya-siyaset-medya ilişkileri hakkındaki iddiaları ile gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit altında tutulan Peker için ülkeye art arda çağrılar yapılıyor. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ sosyal medyadan yaptığı açıklamada; Birleşik Arap Emirlikleri'ne Peker'e uygulanan tecridin kaldırılması çağrısı yaptı.

Özdağ, "Kaldı ki Birleşik Arap Emirliklerinde ikamet eden Sedat Peker bir suçlu ise yeri tecrit değil cezaevi olmalıdır. Yok legal biri olarak ülkenizde bulunuyorsa bu baskı ve tecrit uygulamasının ne hukukta ne sizin geleneklerinizde yeri olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez tarafından da BAE'nin Sedat Peker'e uyguladığı tecridin sonlandırılması için imza kampanyası başlatılmıştı.

Sedat Peker'in sosyal medya ve Youtube üzerinden yaptığı açıklamalar sonrasında BA tarafından dijital tecrit başlatılmıştı. Seçimler öncesinde yeni ifşalarda bulunacağını duyuran Peker, BAE'nin kısıtlamaları nedeniyle sosyal medyayı kullanamıyor.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın açıklamaları şöyle oldu:

TÜRKİYE VATANDAŞLARI İKTİDARDAN KURTULMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) açık çağrımdır. Malumunuz olduğu üzere ülkemiz, iki ay sonra yeni parlamentosunu ve cumhurbaşkanını seçecek. Büyük bir inanç ve mutlulukla ifade etmeliyim ki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları mevcut iktidardan kurtulmak için gün saymaktadır.

Devletler arası ilişkiler devamlılık esasına dayanır. Söz konusu ilişkilerin; çatışmalar, düşmanlıklar ve şantajlar üzerinden dizayn edilmesini, iki ay sonra gelecek yeni yönetim olarak asla kabul etmeyeceğiz. Bizler tarihi ve kültürel bağları olan karşılıklı iki devlet ve milletiz.

Söz konusu tarihi bağların yanında, modern dünyanın gereklerini yerine getiren iki bağımsız ve özgür ülke olarak, hukuka ve bireysel haklara olan bağlılıklarımız bizleri daha da saygıdeğer yapacaktır. Karşılıklı işbirliğimiz şantaj veya suçlamalardan azade olmak zorundadır.

DÜŞMANI BİLE OLSA ZARAR VERMEZLER

Arap dostlarımızın örf ve adetlerine olan bağlılıklarını bilmeyen çok azdır. Onlara da ben hatırlatmış olayım: Misafirlerine ve hele ki kendilerine sığınmış olanlara karşı çok hassas ve cömerttirler. Düşmanı bile olsa zarar vermez, teslim etmezler.

Onların canını kendi canları gibi aziz görürler. Ve açık söylemem gerekirse bu özellikler modern dünyanın çok da sahip olmadığı hasletlerdir. Ama modern dünya da bir konuda hayli mesafe kat etti ki o da bireysel haklar, ifade özgürlüğü ve şeffaflık değerleridir.

MİLYONLARCA İNSAN SEDAT PEKER'DEN GELECEK AÇIKLAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Gelelim meselemizin esasına. Yaklaşık iki senedir bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Sedat Peker, ülkemizin yakıcı sorunları ile ilgili açıklamalarda bulunmaktaydı. Ve maalesef kendisi yine kendi ifadesiyle eskiden birtakım suç organizasyonlarının da içinde bulunmuştu.

Tüm bunlardan nedamet getirmesi, ülkesine ve milletine kendisini hak yok vazife vardır diyerek affettirmek istemesi ve de her şeyden önemlisi adaletin yerini bulması adına içerden ve ”çok değerli bir tanık” olarak bildiklerini, şahit olduklarını belgeleriyle anlatmaya başlamıştı.

Anlattıkları Türk halkı tarafından dikkatle takip edilmeye başlanmış ve ciddi bir kamuoyu oluşmuştur. Özellikle ülkelerin ve vatandaşlarının başına bela olan uluslararası suç şebekelerinin yanında ülkemizde de bir çok suça karışmış kişi ve gurupları ifşa etmekteydi.

Bu doğru mudur? Eğer doğruysa legal olarak ülkenizde ikamet eden bu kişinin sosyal medyadan bir açıklama yapması, iddia edilen can güvenliği sorununu daha ne kadar artırabilir? Türkiye’de milyonlarca insan Sedat Peker’den gelecek bir açıklamayı dört gözle beklemektedir.

Sadece insanlar değil Türkiye C. devletinin kurumları ve özellikle de adalet mekanizması beklemektedir. Zira tüm bu beyanat, iddia ve ifşalar, soruşturmalar için dosyalanmakta, iki ay sonra işbaşına gelecek yönetimin öncelikli ele alacağı konuların başında gelmektedir.

SOYUT İDDİA VE SUÇLAMALAR İLE SİZİ ASLA RENCİDE ETMEDİK

Kaldı ki Birleşik Arap Emirliklerinde ikamet eden Sedat Peker bir suçlu ise yeri tecrit değil cezaevi olmalıdır. Yok legal biri olarak ülkenizde bulunuyorsa bu baskı ve tecrit uygulamasının ne hukukta ne sizin geleneklerinizde yeri olmaması gerekir.

Ayrıca bu durum karşılıklı tarihi bağları olan iki halkın ortak his ve kanaatleriyle de örtüşen bir şey de değildir. Biz her türlü örtülü anlaşma iddialarına karşı BAE’nin iyi niyetli olarak, kendisine sığınmış bir vatandaşımızı korumak amacıyla hareket ettiğini düşünüyoruz.!

Ve fakat bu korumanın bir tecrit şeklinde değil, hür bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına layık bir şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Mevcut iktidarın anlayışına karşı olan insanlar olarak bizler, soyut iddia ve suçlamalar ile sizi asla rencide etmedik.

Gün gelip azılı bir düşman olarak lanse edip, gün gelip bir takım şantaj iddialarının iki ülke halklarının birbirine husumet beslemesine de onay vermedik. Bu sadece sizin için değil tüm ülkeler için beslediğimiz bir kanaattir.

BAE, BİR KİŞİYİ TWEET ATTIĞI İÇİN KORUYAMAYACAK KADAR ACİZ BİR DEVLET DEĞİLDİR

Tüm bu kanaat ve iyi dileklerimiz sonucunda birkaç ay sonra işbaşına gelecek olan yeni hükümetin, bağımsız ve özgür iki ülke halklarının daha da yakınlaşması adına güzel gayretleri olacağını hatırlatmak isterim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu vesileyle, ülkenizde izninizle ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Sedat Peker’in ifade hürriyetinin ne kadar değerli olduğunun tarafınızdan da anlaşıldığı kanaatindeyim. BAE, bir kişiyi tweet attığı için koruyamayacak kadar aciz bir devlet değildir. Saygılarımla.

1-Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE)açık çağrımdır.

Malumunuz olduğu üzere ülkemiz,iki ay sonra yeni parlamentosunu ve Cumhurbaşkanını seçecek.Büyük bir inanç ve mutlulukla ifade etmeliyim ki, Türkkiye Cumhuriyeti vatandaşları mevcut iktidardan kurtulmak için gün saymaktadır. — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) March 11, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem