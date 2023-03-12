Eşi duyurdu: Sedat Peker için imza kampanyası başlatıldı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eşi Özge Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit"e tabi tutulan eşinin paylaşım yapması için başlatılan imza kampanyasını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Eşi duyurdu: Sedat Peker için imza kampanyası başlatıldı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yaklaşık 2 ay kala, suç örgütü yöneticisi Sedat Peker'in durumuyla ilgili belirsizlik giderek merak konusu olmaya başladı. Peker, hatırlanacağı üzere seçimlere 2 ay kala kritik bir video paylaşacağını birkaç defa söylemişti. 

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit altında tutulan Peker için eşi Özge Peker, sosyal medya üzerinden imza kampanyası başlatıldığını duyurdu. İmza kampanyası İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez tarafından başlatıldı. 

"Dijital tecridi durdur, Sedat Peker’i konuştur" başlıklı imza kampanyası İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez tarafından başlatıldı. 25 bin imzaya ulaşılması hedeflenen kampanyada şimdiye dek 18.756 imza atıldı. 

Kampanyayı sosyal medya hesabından paylaşan Özge Peker, şu ifadeleri kullandı:

"Eşimin paylaşım yapmasını isteyenler için change.org'da başlatılan linki sizler için aşağıya bırakıyorum. Adınızı, soyadınızı ve mail adresinizi yazarak destek amaçlı oy verebilirsiniz. Verdiğiniz oyun geçerli olabilmesi için mailinizden doğrulatmayı unutmayın..."

İşte Özge Peker'in o paylaşımı:

Eşi duyurdu: Sedat Peker için imza kampanyası başlatıldı - Resim : 1

İNCE'DEN DESTEK

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de imza kampanyasına destek verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, "Sedat Peker’e yönelik dijital tecritin kaldırılmasını destekliyorum ve ben de imza veriyorum. Bırakın konuşsun, bildiklerini anlatsın, iddiaları yargıya taşınsın ve ucu kime dokunursa dokunsun, sonuna kadar araştırılsın." ifadelerini kullandı. 

BAE'de dijital tecrit altında tutulması nedeniyle sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşımda bulunması kısıtlanan Peker, geçen sene paylaşım yapabildiği dönemde "seçimlere iki ay kala her ne pahasına olursa olsun" diyerek önemli bir video paylaşacağını belirtmişti. Peker, "Bugüne kadar ne kendimi ne de bana inanan 40 yaşın altındaki kardeşlerimi mahcup etmediğimi düşünüyorum. İsimlerini söylediğim kişilere beni yalanlatsınlar. Konulara dahil olmadan sadece bunu yapsınlar. Geri kalan bende... Seçime 2 ay kala çok eğleneceğiz çok!" demişti.
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