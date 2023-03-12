Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı

Resmi Gazete'de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün görevine son verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar bu gece yürürlüğe girdi.

NE OLMUŞTU?

Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, 7 Mart'ta yaptığı basın açıklamasında, Bursa'daki okullarda üretildiği söylenen çadırların Antep’ten satın alınarak Bursa’ya üzerine logo basılması için getirildiğini ve sonrasında deprem bölgesine gönderildiğini söylemişti.

Milli Eğitim Bakanlığı Serkan Gür ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki diğer bazı personeller hakkında bir ay önce soruşturma açıldığını, ayrıca iki ayrı inceleme ve soruşturma daha başlatıldığı açıklamıştı.