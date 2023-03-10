Bursa İl Milli Eğitim'de yolsuzluk iddiaları: Bakanlık soruşturma başlattı

Bursa Valiliği’nin başlattığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki soruşturmada, hizmet alımlarındaki ihalelerle alakalı milyonlarca lira usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde başlatılan soruşturmanın konusu özetle şöyleydi:

“Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda/kurumlarda 2019-2022 tarihleri arasında yapılan onarım ve güçlendirmelerle ilgili hurda iş ve işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun gerçekleştirmedikleri, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 2019-2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen onarım ve güçlendirme işlemleri nedeniyle okullardan çıkan malzemelerin kayıtsız, izinsiz ve onaysız bir şekilde bir okulda depolanmasını ve diğer okulların onarım işlerinde kullanılmasını sağladıkları, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda/kurumlarda 2019-2022 tarihleri arasında yapılan yapım, onarım ve güçlendirme işlerini belli firmalara yaptırdıkları, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda/kurumlarda gerçekleştirilen yapım işlerini, organize hareket ettiği değerlendirilen aynı adresli firmaların almasını sağladıkları, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda/kurumlarda gerçekleştirilen çok sayıda yapım işini ihale sonuçlanmadan, sözleşme imzalanmadan ve yer teslimi yapılmadan resmi olmayan yollarla başlattıkları, ve Bütçesi olmadığı halde, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı bazı okullarda/kurumlarda mevzuata aykırı bir şekilde (ihale yapılmadan, sözleşme imzalanmadan, yer teslimi yapılmadan vb. yapım işlerini başlattıkları"

YENİ SKANDAL İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Bursa Muhalif’ten Fadima Nisa Sayar’ın haberine göre hakkında soruşturma başlatılan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür hakkında yaptığı usulsüzlüklere ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde başlatılan soruşturmanın ardından 7 kişi görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma ve görevden uzaklaştırma kararlarının ardından ortaya çıkan yeni iddiaya göre mesleki okullarda kurulması planlanan mekanik ekipmanların alım işleri İstanbul merkezli olarak aynı çatı altında farklı isimlerle faaliyet yürüten şirketlere verildi.

Pazarlık usulü yapılan ihalelerde, ilgili yasaya göre en az 3 firmanın ihaleye davet edilmesi gerekirken, yalnızca İstanbul merkezli firmalara davet gönderildiği ve 2 firmanın zaten aynı merkezden çalıştığı belirtildi.

Adrese teslim olarak yapıldığı iddia edilen ihalelere ilişkin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden görüntülenen ilanlarda, söz konusu 2 firmanın onlarca ihale aldığı görülüyor.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Çevre Dostu 1000 Okul Projesi’ kapsamında da Bursa’daki okullarda yapılacak güçlendirme ve onarım işlerinin bazılarının ihale edilmeden İstanbul merkezli firmalara verildiği iddia edildi.

Söz konusu firmaların, okullarda yaptığı güçlendirme ve onarım işleri için hak edişlerinin erken ödenmesi konusunda ise Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine baskı yapıldığı iddia edildi.

MEB'DEN SORUŞTURMA

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çeşitli usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"Bakanlığımızca, yaklaşık bir ay önce hem eski Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki diğer bazı personel hakkında iki ayrı inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yine medyaya yansıyan deprem bölgesinden alınan çadırların, logo basılması, kalite ve yangın dayanıklılık gibi testlerin yapılması için Bursa'ya getirildiği ve yeniden bölgeye gönderildiğine ilişkin iddialar hakkında da Bakanlığımızca ayrı bir soruşturma başlatılmıştır."

LALE KARABIYIK'TAN SORU ÖNERGESİ

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, konuyla ilgili soru önergesi verdi. Karabıyık'ın verdiği soru önergesi şöyle:

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde usulsüzlük ve yolsuzluk haberleri eğitim kamuoyunun gündeminde yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Ulaştığımız bilgi ve belgeler olayın vahametini ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz günlerde Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alınarak Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Serkan Gür ile birlikte birçok yönetici hakkında yolsuzluk hususunda çok ağır iddialar bulunmaktadır. Bakanlığınızın bu hususta yürüttüğü soruşturmalar olduğu da kamuoyuna yansımıştır. Öte yandan bakanlık personeli olmayan kişilerin Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına alınarak bazı ihale dosyalarını kopyaladıkları diğer iddialar arasındadır.

Bu bilgiler doğrultusunda;

1. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün göreve başladığı andan itibaren Kamu İhale Kanununun 21/b maddesi kapsamında sürekli aynı firmalara ihalelerin verilmesi hususunda yöneticilere baskı yaptığı doğru mudur?

2. İstanbul/Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesinde aynı adreste bulunan iki firmaya kaç ihale verilmiştir?

3. Bakanlık personeli olmadığı halde il müdürlüğü binasına alınan ve bir oda tahsis edilerek ihale dosyalarını kopyalayan kişi ya da kişiler kimlerdir?

4. Bu kişi ya da kişilere izin veren yöneticiler hakkında idari soruşturma açılmış mıdır?

5. Bu kişilerle ilgili adli birimlere suç duyurusunda bulunulmuş mudur?