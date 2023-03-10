Millet İttifakı tek tek belirledi: Bankamatik memurlarının sayısı ortaya çıktı

Altılı Masa’nın liderlerinin talimatı üzerine kamudaki üst düzey kadrolar mercek altına alındı. Liyakat gözetilmeden ataması yapılan 2 bin 262 üst düzey yönetici belirlendi.

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Millet İttifakı tek tek belirledi: Bankamatik memurlarının sayısı ortaya çıktı

Millet İttifakı, iktidara geldiklerinde yürünecek yol haritasını adım adım belirlemeye devam ediyor. İttifak seçim sonrası öncelikle liyakat gözetilmeden doldurulan devlet kadrolarına çeki düzen verecek.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, İttifak güçlendirilmiş parlamenter sistem, siyasi ahlak gibi temel konular dışında eğitim, sağlık, istihdam gibi alanlarda sorunları gidermek için çalışmaları ‘uzlaşarak' yürütecek. Masadaki altı lider bu çalışmaların yanı sıra kurmaylarına ‘kamunun mercek altına alınması' talimatını verdi. Bunun üzerine kamuda liyakatsiz atamalarla göreve gelen, işe gitmeyen, akrabalık ilişkileri ile makam sahibi olan, çifte maaş alan isimler tek tek belirlendi.

PARTİZANLIK YOK

İlk belirlemelere göre kamuda bu durumda olan toplam 2 bin 262 bürokrat bulunuyor. Üst düzey bürokratların görevden alınması iktidar değiştiğinde yapılacak ilk işler arasında. Bu sayının alt kademelere indikçe artacağı da belirtiliyor. Kurmaylar, altı genel başkanın boşalan koltuklara ‘partizanca değil liyakate dayalı atama yapılacağı' hassasiyetinde de tam bir uzlaşı içinde olduğu kaydedildi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi dolduğunda da yasa gereği 738 bürokratın da görev süresi bitecek.

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