Saray çok gergin: 'MİT Müsteşarı Fidan ve Erdoğan'ın özel kalemi de milletvekili olmak istiyor'

Siyasi partiler, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine üç aydan da az bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, bu kapsamda iktidar partisi kulislerinden edindiği bilgileri aktardı.

'Saray gergin hem de çok gergin' başlıklı yazısında bakanların yeni dönemde yargı dokunulmazlığını kazanmak adına milletvekili olmak istediğini söyleyen gazeteci, akabinde bu talebin bir tartışma konusu olduğunu ifade etti:

"(...) Ama bakanları milletvekili listelerine aday olarak yazacak Erdoğan. Anayasa hükümleri sorun değil bu gibi durumlarda. Liste başı bakanlarla avantaj sağlamaya çalışacak seçim bölgelerinde. Bakanların tamamı gelecek döneme ilişkin kaygıları nedeniyle milletvekilliği yargı dokunulmazlığını istiyor. Millet ittifakı liste meselesinde uzlaşamazsa TBMM’nin aritmetiği sadece anayasa değiştirme için yetersiz kalmayacak aynı zamanda bu dönemin iddialarının yargı tarafından denetlenmesinin önünü de açamayacak. Bu parlamentoda anayasa değiştirmek kadar önemli."

'ERBAKAN YÖNTEMİ'

Bozkurt, milletvekili olmak isteyen kişilerin yalnızca bakanlarla sınırlı olmadığını da anlattı. Buna göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kalemi ve 'son dönemki sırdaşı' Hasan Doğan da vekil olmak isteyenlerin arasında yer alıyor:

"(...) Doğan’ın listedeki yeri garanti gibi. Çünkü bir 'Erbakan yöntemi' olarak Doğan’ın yerine getireceği ismi Erdoğan, istisnai bir biçimde makam aracının yan koltuğunda kamuoyu ile tanıştırdı. Kamera araca kadar geldi, Erdoğan araçtan inmeden yanıt verdi. Yanıt Meral Akşener ile ilgiliydi ama kadraja giren isimdi bu görüntünün asıl nedeni. Zafer Çubukçu Erdoğan’ın yeni özel kalem müdürü oluyor. Yeni dönemin bilinmezliği ve potansiyel riskleri sarayı gerçekten çok germiş vaziyette."

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