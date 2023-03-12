Kulis: Yeniden Refah, Gelecek ve Saadet'le hareket etmeye hazırlanıyor; Davutoğlu aşama kaydetti, AKP'den müdahale geldi

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine üç aydan da az bir süre kala siyasi partilerin ittifak çalışmalarının hızlandığını aktardı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yirmi yıl önce yola çıkarken 'gömleğini çıkarttığı' Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan gazeteci, şunları kaydetti:

"(...) Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan AKP’yi çok eleştiren isimlerdendi. Ama AKP için hiçbir zaman sorun olmadı bu tür açıklamalar. Bunu AKP’nin kadrolarına ve ittifaklarına bakınca hemen anlıyorsunuz. Buradaki tek mesele yaklaşan seçimi kotarmak.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni içine alacak ve Millet İttifakı'nda genişleme potansiyeli de bulunan bir seçim ittifakı modelinde hayli aşama kaydetti. Yani Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile Millet İttifakı içinde bir seçim ittifakı modelinde yer almaya hazırlanıyor. Erdoğan’ın ani müdahalesi de tam buna oldu."

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5 ŞART SUNMUŞLARDI

Öte yandan Yeniden Refah'ın AKP ve MHP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı'na katılmak için 5 şart sunduğu belirtilmişti. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, bunları şöyle sıralamıştı:

• "Kendi logomuzla seçimlere girilmesi

• LGBT derneklerinin kapatılması

• 6284 kalkması ( Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun)

• Süresiz nafakanın kalkması

• Ahlak ve maneviyat öncelikli eğitim sisteminin getirilmesi."