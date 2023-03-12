AKP ile görüşeceği iddia edilen eski CHP'li isimden açıklama

Aslı Baykal ve Mehmet Sevigen ile birlikte AKP ile görüşeceği iddia edilen Yılmaz Ateş'ten yalanlama geldi.

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AKP ile görüşeceği iddia edilen eski CHP'li isimden açıklama

Eski CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, AKP ile görüşeceği ve Cumhur İttifakı saflarına katılacağı iddia edilmişti. Odatv'de yer alan habere gör, AKP'ye sürpriz bir ziyaret yapacak üç siyasi isim arasında adı geçen Ateş'ten yalanlama geldi. 

Söz konusu haberde, "11 Şubat'ta vefat eden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ve eski CHP'li milletvekilleri, aynı zamanda Deniz Baykal'a yakın isimler olan Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş, AKP ile yarın Ankara'da bir görüşme yapacak." ifadelerine yer verildi. 

ATEŞ'TEN YALANLAMA

Bugün AKP ile görüşeceği öne sürülen Yılmaz Ateş, iddiaları yalanladı. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Ateş, "ZORUNLU AÇIKLAMA Bugün bir haber sitesinde yarın AK PARTİ ile iki arkadaşımla beraber bir görüşme yapacağım şeklinde bir haber yer almıştır. Görüşme yapacağımı ben de öğrenmiş oldum." diye yazdı. 

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