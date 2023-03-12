AKP'de liste mesaisi: 'İsimlerin yarısı değişebilir', 'MHP'yle anlaşmamız 3 dakika sürer'

İktidar partisinin 14 Mayıs 2023'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oluşturduğu çalışma grubu, listelerle ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre seçmenin 'değişim beklediğini' belirten AKP kurmayları, yeni listelerde mevcut isimlerin en az yüzde 50’sinin değişebileceğine işaret ediyor.

MHP ile ortak liste konusunda henüz son noktanın konulmadığını ifade eden kurmaylar, "Karar verdiğimizde MHP ile anlaşmamız 3 dakika sürer" değerlendirmesini yapıyor.

SEÇİM BEYANNAMESİNDE NELER VAR?

AKP'nin seçim beyannamesinin ise 200-250 sayfa ve 8 ana başlıktan oluşması bekleniyor. Beyannamenin girişinde 'güçlü, dirençli Türkiye ve toplumsal yapı' vurgusunun yer alacağı; beyannamenin içeriğinde ise savunma sanayi, teknoloji, sağlık, ekonomi, ulaştırma, dış politika gibi alanlarda 21 yıllık AKP iktidarlarının attığı adımlara yer verileceği belirtiliyor.

AKP'de seçim beyannamesi ve aday tanıtımı toplantısının birlikte nisan ayı sonunda yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 14 Mayıs seçimleri için İstanbul’da bir ortak miting yapabileceği de belirtiliyor.