Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: LGS 4 Haziran'da gerçekleştirilecek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 4 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınavın 4 Haziran 2023'te gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakan Özer, yaptığı açıklamada, "LGS kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
2023 LGS'de 8. SINIFIN İKİNCİ DÖNEM KONULARINDAN SORU YER ALMAYACAK
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun yarın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.
Kaynak: AA
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