ÖSYM duyurdu: 2023-ALES/1 geç başvuruları başladı: Deprem bölgesinde sınav yapılacak mı?

Son dakika haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca 16 Nisan'da uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) geç başvuruları başladı. Öte yandan depremden etkilenen dört ilde sınav yapılmayacak.

ÖSYM duyurdu: 2023-ALES/1 geç başvuruları başladı: Deprem bölgesinde sınav yapılacak mı?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Nisan 2023'te yapılacak sınava geç başvurular, 13 Mart'a kadar alınacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra https://ais.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

DEPREMDEN ETKİLENEN DÖRT İLDE ALES SINAVI YAPILMAYACAK

- Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınav yapılmayacak

ÖSYM Yönetim Kurulu'nun kararıyla depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 2023-ALES/1 yapılmayacak.

2023-ALES/1'e Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

ÖSYM duyurdu: 2023-ALES/1 geç başvuruları başladı: Deprem bölgesinde sınav yapılacak mı? - Resim : 1

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERİN ALES SINAV YERLERİ BELİRLENDİ

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Adıyaman olanlar Şanlıurfa'da, sınav merkezi Hatay olanlar Adana'da, sınav merkezi Kahramanmaraş olanlar Gaziantep'te, sınav merkezi Malatya bulunanlar ise Elazığ'da sınava alınacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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