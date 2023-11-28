CHP'nin İYİ Parti hamlesi belli oldu: Özgür Özel, 'çalkantının' geçmesini bekleyecek

Yeni yönetimin belirlenmesiyle parti içi toplantı trafiğini başlatan CHP, dün Özgür Özel başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarını gerçekleştirdi.

Toplantılarda partinin 100. yılı nedeniyle disiplin cezası alanlar için olan af konusu, yerel seçim hazırlıkları ve tüzük kurultayı gündeme geldi.

BAŞVURULAR UZATILDI

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal'ın haberine göre MYK’de ele alınan yerel seçim çalışmalarını paylaşan kurmaylar, illerde aday belirleme süreci için yapılacak anketlerle ilgili çalışmaların başladığını, bundan sonraki süreçte de önseçimlerin ve saha çalışmalarının başlayacağını aktardı. Partinin adaylık başvuru tarihinin de yoğunluk ve il başkanlarının önerisiyle 5 Aralık’a kadar ertelendiği öğrenildi.

Milletvekillerinin de önümüzdeki haftadan itibaren illerine giderek adaylık çalışmaları için rapor hazırlamaya başlayacağı kaydedildi.

EYLÜLDE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

PM toplantısı sonrası basın açıklaması yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, tüzük kurultayını önerilen mayıs ayı yerine partinin kuruluş yıldönümünde yapacaklarını söyledi. Yücel, “4 Eylül 2024 tarihinde PM’yi Sivas’ta toplama kararı aldık. 5 Eylül’de tüzük komisyonumuzun son toplantısını yaparak 6-7-8-9 Eylül’de Ankara’da, partimizin kuruluş yıldönümünde tamamlanacak şekilde tüzük kurultayımızı gerçekleştirmeyi planladık. Tüzük kurultayımız sonrasında da 9 Eylül’de program kurultayımızın hazırlığına yönelik ilk toplantısını yapmaya karar verdik” dedi.

‘İKİ LİDER GÖRÜŞEBİLİR’

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bir görüşme olup olmayacağı sorulan Yücel, “Önümüzdeki günlerde her iki lider de bir araya gelebilir. Şu an için gün vermem mümkün değil” dedi. Konunun PM toplantısında da gündeme geldiği ve İYİ Parti’deki karışıklıkların bitmesinin beklenmesinin daha uygun olacağı görüşünün dile getirildiği kaydedildi. Özel’in de bu görüşe katıldığı aktarıldı.

‘BEKLENTİYİ KARŞILAYACAĞIZ’

Tüzük kurultayının ertelenme nedenine ilişkin değerlendirmede bulunan PM üyeleri, “31 Mart’ta bir yerel seçim sürecimiz var. Şu an ona odaklandık. Ama tüzükle ilgili yasal süreç başladı. Bir komisyon da oluşturulacak. Dünya örnekleri incelenecek, örgütlerden görüşler alınacak. Sonunda da verilen sözlerle kamuoyunun beklentisinin de üzerinde bir tüzük değişikliği çıkarılacak” dedi.