AKP'nin kalesi Beykoz'da CHP'den dikkat çeken aday adayı

İstanbul’un kritik ilçelerinden olan ve AKP’nin kale ilçelerinden olan Beykoz’da CHP’den Aday Adayı olan Tuncay Tolga Özçakmak’ın ismi ön plana çıkıyor.

AKP'nin kalesi Beykoz'da CHP'den dikkat çeken aday adayı

İstanbul’da şu an 14 belediyesi bulunan CHP’de hedef Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu öncülüğünde bu belediye sayısını 20’lere çıkarmak ve Büyükşehirde meclis üyesi çoğunluğunu almak.

BEYKOZ'DA DİKKAT ÇEKEN İSİM

İstanbul’un kritik ilçelerinden olan ve AKP’nin kale ilçelerinden olan Beykoz’da CHP’den Aday Adayı olan Tuncay Tolga Özçakmak’ın ismi ön plana çıkıyor. Yurt gazetesinde yer alan habere göre araştırmalara göre Özçakmak’ın aday olması durumda sağın kalelerinden olan İstanbul’un inci ilçelerinden Beykoz’un CHP’ye geçmesinin yüksek ihtimal olduğu bildirildi.

Karadenizli olan Tuncay Tolga Özçakmak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla biliniyor.

AKP'nin kalesi Beykoz'da CHP'den dikkat çeken aday adayı - Resim : 1

ADAY OLMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

CHP yetkilileri Parti Meclisi’nden (PM) geçmeden adaylık için kesin bir şey diyemese de yapılan araştırmalar ve sokak yoklamalarında en çok ismi çıkan ve duyulan kişinin Tuncay Tolga Özçakmak olduğunu ifade ediyor.

Özçakmak’ın yaklaşık 5 aydır Beykoz sokaklarında geniş bir ekiple çalışmalar yaptığı biliniyor. Bunun etkisiyle Özçakmak’ın aday olmasına ve Beykoz’un CHP’ye geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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