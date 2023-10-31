CHP İstanbul'dan Özgür Özel'e açık destek

CHP'de kurultaya çok kısa bir süre kala dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Genel Başkan adayı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Çelik, “Delegelerimiz açık ve net şekilde değişimi tarif etti" dedi.

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CHP İstanbul'dan Özgür Özel'e açık destek

CHP'nin hafta sonu yapılacak olan 38. Olağan Kurultayı öncesinde Ankara’da kritik bir zirve gerçekleşti.

CHP’de genel başkan adayı Özgür Özel ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptıkları görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Çelik, 196 kurultay delegesinden 185’inin Özgür Özel'i desteklemek için imza verdiğini duyurdu.

CHP’nin 4-5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek kurultayında ilk gün genel başkan seçimi ikinci gün de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.

Toplam 1370 kurultay delegesi bulunan CHP’de, genel başkanlık yarışında Ankara, İstanbul ve İzmir delege sayısı bakımından belirleyici olacak. İstanbul, 196 kurultay delegesi ile büyük kurultay için önemli konumda bulunuyor.

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