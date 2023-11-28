CHP harekete geçti: Özgür Özel'den örgütlere 'yerel seçim' talimatı

Türkiye mahalli idareler seçimlerine hızla giderken, CHP'de de harekete geçildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim için "samimi kampanya yapın" talimatını verdi.

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CHP harekete geçti: Özgür Özel'den örgütlere 'yerel seçim' talimatı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, il başkanları ile yaptığı toplantıda parti örgütlerinden hem yerel seçim hazırlıklarını hızlandırmalarını hem de geniş bir üye katılım kampanyası başlatmalarını istedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre CHP il başkanları geride kalan hafta sonunda üç günlük bir kamp gerçekleştirdi. Kampı değerlendiren il başkanları “Genel başkanımız ilk olarak kongre, kurultay süreçlerinde oluşan kırgınlıkların geride kaldığını söyledi. Biz de orada kurulan masalarla bir araya gelip parti için neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Partinin güçlü, zayıf yönlerini ele aldık. Geliştirilmesi gereken yönlerini değerlendirdik ve bir rapor hazırladık. Bu rapor hafta içerisinde genel başkana sunulacak” bilgisini paylaştı.

Özel’in başkanlara “samimi bir üye kampanyası için talimat verdiği” ve “AKP gibi değil, samimi bir üye kampanyası yapın. Gerçekten kadın ve genç ağırlıklı olsun, partiye katkı versinler. Şişirme üye yapmayın” dediği belirtildi.

KAYIT DIŞI SÜREÇ OLMAYACAK

Özel’in toplantıda önseçim sözünü “İlçe ve il başkanlarının görüşleri önemsenecek” diyerek yinelediğini aktaran başkanlar, “Biz de bu kapsamda illerimizde çalışacağız. Nerelerde önseçim olabilir, adaylar kim olabilir bu konuda görüşlerimizi ileteceğiz. Kayıt dışı bir süreç olmayacak. Genel başkanımız sürecin şeffaf yürütüleceğini vurguladı. Biz de yerelin dinamiklerine göre geliştirdiğimiz söylemi parti söylemiyle birleştirerek bir saha çalışması yapacağız. Üye kampanyamızla da bu çalışmaya ivme kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

‘İSTANBUL, TÜRKIYE’YE ÖRNEK’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kapanış oturumunda bir konuşma yaptığı aktarıldı. İmamoğlu’nun İstanbul’da yapılan çalışmaları örnek gösterdiği ve bu örneklerin yerel seçim sürecinde Türkiye geneline anlatılarak yurttaşlara “CHP iyi işler yapıyor” düşüncesinin gösterilebileceğini söylediği kaydedildi.

İmamoğlu’nun “Bize bir dönem daha şans vermek Türkiye’ye şans vermektir” mesajını verdiği öğrenildi.

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CHP Özgür Özel 2024 Yerel Seçimleri
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