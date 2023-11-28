İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, AKP'ye mi geçecek? 'Çok sevdiğim dostlarım var...'

Ankara Milletvekili Adnan Beker, geçtiğimiz hafta İYİ Parti'den istifa etmiş ve istifanın ardından Beker'in AKP'ye geçeceği iddiaları ortaya atılmıştı. Beker'den açıklama geldi.

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İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, AKP'ye mi geçecek? 'Çok sevdiğim dostlarım var...'

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, hukukçu Bışar Özbey, tv100.com yazarları Hacı Yakışıklı ve Barış Yarkadaş, iletişimci-yazar Ferhat Murat, tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'na konuk oldu. Geçtiğimiz hafta istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, Gürel'e konuştu.

ADNAN BEKER'İN DENİZ GÜREL'E ÖZEL AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Sayın Meral Akşener'in bir otelde fuhuş yaptırıldığına dair isim vermeden yaptığı açıklamaların ardından Fetövari taktiklerle bu olayla ilgili beni ilişkilendiren şeref yoksunu insanlarla ilgili TBMM çatısı altında yaptığım çağrının ardından bugün İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı. Sayın Akşener’in işaret ettiği kişinin Adnan Beker'le ne ilgisi var?" dedi. Keşke bu açıklamaları bu iğrenç iftiralar tarafıma atılmadan ailemi sevdiklerimi üzmeden yapsalardı ben de konuşmasaydım.

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"BUGÜN EMEĞİ OLMADAN MAKAM SAHİBİ OLANLAR HAKKIMIZDA KONUŞUYORLAR"

Ben Sayın Akşener'in şu an yanında olanlar yanında değilken yanındaydım. Yola çıktığında yanında ilk olanlardan biri bendim. Bugün emeği olmadan makam sahibi olanlar hakkımızda konuşuyorlar. Bizim Ankara’da nasıl bir çalışma yaptığımızı başta Ankara olmak üzere Türkiye biliyor.

"AKP'YE GEÇECEK Mİ?"

Gürel'in "Hakkınızda AK Parti'ye geçebileceği yönünde iddialar var, şimdi ne yapacaksınız?" sorusuna Beker "AK Parti'de çok sevdiğim dostlarım var. Ötesini Allah bilir... CHP’de kıymetli dostlarım var. Ancak orada siyaset yapmam" yanıtını verdi.

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İyi parti - istifalar
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