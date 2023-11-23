İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: 'Akşener benimle ilgili iddiayı düzeltsin, düzeltmezse istifa etsin'

İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beker, Akşener'in bahsettiği kişinin kendisi çıkması halinde milletvekilliğinden istifa edeceğini vurgulayarak, Akşener'e de iddiaları 'temizlemediği' takdirde genel başkanlıktan istifa etmesi çağrısında bulundu.

Beker'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son günlerde hakkımda çıkan, çirkin, asılsız ve mesnetsiz iddialarla ilgili sizleri ve kamuoyunu bilgilendirmek durumunda kaldım.

Geçtiğimiz günlerde sayın Meral Akşener tarafından İYİ Parti’nin İstanbul’daki kampında açıklanan otel ve otelde yaşanan skandal bir takım kalemi kirlenmiş gazeteciler tarafından şahsımla ilişkilendirilmiştir.

Bu iddiayı ben de sizler gibi televizyondan öğrendim. Açık net söylüyorum. Ne oteli bilirim ne de sahibini tanırım. Ne de olayda bahsedilen emniyet mensuplarının ismini duydum Hiçbir şekilde tanımam, görüşmem olmamıştır.

Umarım söz konusu iddialar açıklığa kavuşur.

Zaten Akşener de İçişleri Bakanlığı’na elindeki bilgi ve belgeleri teslim ettiğini açıkladı. Burada beni konuyla ilişkilendirmeye çalışan gazeteci, siyasetçi ve şahıslara sesleniyorum. Eğer benim bir yakınımın bahsedilen bu çirkin, fuhuş işiymiş, emniyet müdürüymüş… Konuyla uzaktan yakından ilişkisi varsa, bugün hemen şimdi huzurunuzda milletvekilliğinden istifa ederim.

Benim hakkımda bu iddiaları yazanlar kimse, kanıtlamazlarsa namussuz şerefsizdir.

İkinci iddia ise, gazeteci diye, ve onlara yaltaklık eden bir grubun beni olayla hiçbir bağlantısı olmayan oğlum üzerinden namussuzca, terbiyesizce hedef alınmıştır. Bir haber sitesinde gencecik kız evlatlarımızın, çocuklarımızın kurmak istedikleri kumpasa fotoğraflarını kullanarak alet eden sözde gazeteciler, iddialarını kanıtlamazsa, hem namussuz hem de şerefsizlerdir. Eğer benim oğlum o çirkin iddiaların içindeyse, adı geçen şahısları tanıyorsa benim yine bu milletvekilliğinden istifa ederim.

İYİ Parti’den de istifa etmemin bu iddialarla uzaktan yakından alakası yoktur. Söz konusu iddialar, benim istifamın bir sonucu olarak, ben istifa ettikten sonra ortaya atılmıştır.

Hepsi yalan ve iftiradır. Ben İYİ Parti’nin kuruluşunda neferi olmuş, 4 yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde grup başkanlığı yapmış ülkesini ve milletini seven bir iş adamıyım. Günün sonunda parti içerisinde olan bir siyasi partiye yakışmayan dedikoduların, dedikodu boyutunu aşarak, gazeteci ve partililer tarafından bizlere sorulması, parti yönetiminin bu medya operasyonunun herhangi bir tavır sergilemeyişi beni İYİ Parti ile yol ayrımına itti. Başta ben ve ailem olmak üzere İYİ Parti’ye emek vermiş onlarca yol arkadaşımı partinin genel merkezine çöreklenmiş ve namuslu insanları hedef alan bir grubun itibar suikastına maruz kalmışızdır.

Nitekin partide etkili bir genel başkan yardımcılığı yapmış, Sakarya milletvekili sayın Ümit Dikbayır hakkında çıkan, asılsız belden aşağı iddialar benim için bardağı taşıran son damla olmuştur. Bunun üzerine, kendimi ve ailemi ve inandığım değerleri korumak adına İYİ Parti üyeliğinden istifa ettim.

Söz konusu iddialar ben istifa ettikten sonra ortaya çıkmıştır. Söz konusu iddiaların İYİ Parti’den istifamla alakası yoktur.

Eğer genel başkanın iddia ettiği kimse, söylediği kimse Çarşamba günü grup toplantısında açıklasın. Bensem beni açıklasın. Eğer bu iddia benimle alakalı değilse bunu düzeltsin. Düzeltmezse o genel başkanlıktan istifa etsin. Biz ailece görüşmüşüz, abla demişiz. En az 15 kere benim evime gelmiş. Benim çocuklarım, birisi bu partinin gençlik kolları geneş başkanlığını yapmış, birisi bu partinin kurucusu, genel idare kurulunda. Ben 2015’ten beri bu partinin harcı olmuşum, tuğlası olmuşum. Bütün gövdemle, ailemle bu partiye destek vermişim.Benim gördüğüm şu, Ümit Dikbayır’a bir iftira atıldı, önce bu iftiralar çürüdü, peşine taciz iftirası atıldı.

Bana FETÖ kumpası kurulmuştur. Ben bu iddiaları sizlerden öğrendim haberlerden öğrendim. Meral Akşener eğer bu haberlerin kaynağı ben değilim demiyorsa istifa etsin. Benim ailem ve çocuklarım var.

HDP’nin PKK’nın olduğu bir ittifakın kazanmayacağını söyledim bundan sonra hedefe konuldum. Meral Akşener dedikodulardan etkilendi. Partide Akşener’e en yakın insan taciz iddiaları ile suçlanıyorsa, ona ‘abla’ diyen biri fuhuş yaptıran otel sahibi emniyet müdürü ile ilişkilendiriliyorsa vay bu partinin haline.

AKP’den bana teklif gelmedi. Benim de hiç bir parti ile görüşmem yok. Ankara siyasetinde etkiliyimdir. Ankara’da tabanım vardır. Çalışmalara devam edeceğim.

Kaynak: Gerçek Gündem