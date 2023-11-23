Mansur Yavaş ile Meral Akşener arasında kritik görüşme: Masada neler var?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklamıştı.

Akşener’in bu kararı partinin Genel İdare Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edilirken, karara karşı çıkan bazı il başkanları istifaya zorlandı.

AKŞENER İLE YAVAŞ ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Yaşanan gelişmeler sonrası T24'den Eray Görgülü'nün aktardığı habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün saat 16.00'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

MASADA NELER VAR?

Görüşme öncesi Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bilgilendirirken, masada, yerel seçimlerde iş birliği sürecinin konuşulması bekleniyor.

Akşener'den randevu talebinde bulunan Yavaş'ın, diğer illerde iş birliği yapılmasa bile Ankara’da İYİ Parti'nin desteğini isteyeceği belirtiyor.

CHP'Lİ KURMAYLARDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Yavaş-Akşener görüşmesini değerlendiren CHP kurmayları, İstanbul ve Ankara’da iş birliği sürecinin henüz kapanmadığına işaret etti.

İş birliği yapılmaması ve bu nedenle İstanbul ile Ankara’nın kaybedilmesi halinde İYİ Parti'nin kaybettiren parti pozisyonuna düşeceğini öne süren CHP'li kurmaylar, "Bugünkü görüşmenin ardından İYİ Parti ve Meral Akşener, bu kararlarını İstanbul ve Ankara için yeniden gözden geçirecektir" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem