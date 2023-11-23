Hükümet medyasında Hamas sorgulaması: "Ne amaçladığı ve ne elde ettiği de halâ merak konusu"

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından başlayan çatışmalar devam ediyor.

AKP hükümeti ilk günlerde diplomatik dil kullanıp iki tarafa da seslenmişti. Ancak bu tutum kısa sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hamas terör örgütü değildir" sözünü, "İsrail terör devletidir" çıkışı izledi.

AKP'ye yakın medyada ise çatışmaların ilk gününden itibaren Hamas'a açıktan destek çıkıldı.

SABAH'IN ANKARA TEMSİLCİSİNDEN HAMAS ELEŞTİRİSİ: NE AMAÇLADI NE ELDE ETTİ MERAK KONUSU

İsrail ile Hamas arasında rehine ve ateşkes anlaşmasına varılmasını değerlendiren hükümete yakın Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, yazısında Hamas’ın eylemini sorguladı.

Müderrisoğlu şunları kaydetti:

“Bu vesileyle... Hamas'ın 7 Ekim eylemi ile ne amaçladığı ve ne elde ettiği de halâ merak konusu. Arka plan bilgileri, Hamas'ın, İsrail güvenlik duvarını bu kadar kolay, hızlı ve derinlemesine aşmayı ummadığını gösteriyor. Hamas unsurlarının; Gazze sınırına yakın bölgelerde bulunan İsrail birlikleri ve karakollarından olabilecek en yüksek sayıda rehine almayı, Filistin meselesini yeniden uluslararası gündeme taşımayı ve esir pazarlığını hedeflediği değerlendiriliyor. Saldırının bir anda kontrolden çıktığı, farklı grupların da İsrailli rehine alma saikiyle sürece dâhil olduğu gibi hususlar da tartışılıyor. Fakat neresinden bakılırsa bakılsın... Hamas ne İran ne de Hizbullah desteği alabildi. Bu manada yalnız kaldı. Gazzeli masumlar ise Hamas'a karşı çıkmadıkları gerekçesiyle Siyonistler tarafından katledildi. İşin daha da vahimi yanı ise Hamas'ın silahlı ve siyasi kanadının hakiki biçimde gelecek tasavvuru geliştirmediği, sadece anlık olayları yönetmeye çabaladığı yönünde!”