'Eski dosttan düşman olmaz' mesajı: İYİ Parti'nin reddi sonrası CHP'nin yol haritası ne olacak?

İYİ Parti’nin CHP’nin iş birliği teklifini reddetmesinin ardından gözler CHP’ye çevrildi. Hem İYİ Parti’nin kararının CHP’de nasıl yankılandığı hem de CHP’nin bundan sonra atacağı adımlar Meclis kulislerinin merak edilen sorularıydı.

İYİ Parti’nin kararının kendileri için sürpriz olmadığını belirten CHP’li yöneticiler, iş birliği teklifinin götürülmesinin kendileri için bir sorumluluk olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Akşener’i ziyaret etmesinin tabandan eleştiri aldığını anlatan yetkililer bu eleştirilere rağmen İYİ Parti’ye giderek üzerlerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirdiklerini ifade etti.

İYİ PARTİ’NİN KARARI CHP’Yİ OLUMSUZ ETKİLEMEZ, TABAN İTTİFAKI BULUŞTURUR

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; İYİ Parti’nin kararına saygı duymak dışında bir seçenek olmadığını ifade eden CHP yöneticileri bu kararın CHP’ye olumsuz bir etkisi olmayacağı görüşünde. Seçmenin parti gözetmeksizin doğru adayda buluşacağına inanan CHP’liler, bundan sonraki süreçte ‘taban ittifakı’ için çalışacaklarını anlattı.

Başta İYİ Parti tabanı olmak üzere tüm seçmeni kucaklayacak bir siyasi söylem kuracaklarını belirten CHP’li yöneticiler adayları belirlerken de aynı hassasiyetin gösterileceğini ifade etti. CHP yöneticileri, CHP’nin yönetimde olmadığı ama iş birlikleri ile kazanılması muhtemel yerlerde İYİ Parti tabanı ve örgütlerinin de görüşlerinin alınacağını kaydetti.

ÖZEL: ESKİ DOSTTAN DÜŞMAN OLMAZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de grup toplantısında yaptığı konuşmada taban ittifakının kurulacağına dair ifadeler kullanırken İYİ Parti tabanına da mesaj gönderdi ve “Eski dosttan düşman olmaz, İYİ Parti iyi insanların partisidir” dedi.

CHP’de partinin seçimlere hiçbir iş birliği kurmadan, sadece taban ittifakına odaklanarak girmesi gerektiğini savunanlar da var. Bu görüşü savunanlar yerel seçimlerin dinamiklerinin genel seçimlerden farklı olduğunu, seçmenin doğru adaylarda birleşeceğini belirtiyor. Ancak büyükşehirlerde risk alınmaması için en geniş siyasi ve toplumsal iş birliğinin sağlanması gerektiği görüşü öne çıkıyor.

HEDEP: HERKESLE GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ, KAPILARI KAPATMADIK

CHP’nin kurduğu bu yeni denklemde HEDEP’in nerede duracağı da Ankara’da merak edilen bir başka konu. HEDEP MYK’den de tıpkı İYİ Parti gibi 81 ilde kendi aday çıkarma eğilimi çıkması ve bu eğilimin Parti Meclisi’ne sunulacak olması durumu biraz daha belirsizleştirdi. Belirsizliği gideren HEDEP Eş genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın, gazetecilerin sorusuna verdiği yanıt oldu. Hatimoğulları, herkesle görüşmeye açık olduklarını ifade ederken HEDEP kaynakları da büyükşehirler başta olmak üzere tabanın ve tüm toplumsal kesimlerin nabzını yoklayarak karar vereceklerini, iş birliği kapılarının kapanmadığını, herkesle müzakereye açık olduklarını kaydetti.

‘KÜRT SORUNU KONUSUNDA EN CESUR AÇIKLAMALARI ÖZEL YAPTI’

HEDEP yöneticileri, olası iş birlikleri için şeffaflık, kriminalize edilme girişimlerine net bir karşı duruş, Kürt sorunu konusunda samimiyet beklediklerini ifade ederken CHP kurmayları, CHP kanadından Kürt sorunu konusunda en net ve cesur açıklamaların Özgür Özel’den geldiğini belirtiyor.

HEDEP’le, İYİ Parti’nin ret cevabından hemen sonra görüşülmesinin iki partiyi kriminalize etmek isteyen kesimlerin eline koz vereceğini belirten bazı parti yetkilileri, kısa bir süre sonra HEDEP – CHP görüşmesinin gerçekleşmesinin önünde hiçbir engel olmadığını ifade etti.

‘RANDEVU MESELESİ ÇÖZÜLÜR’

HEDEP ve CHP liderleri arasındaki görüşmenin ilk adresinin neresi olacağıysa bir bilinmezlik yarattı. Özel, HEDEP eş genel başkanlarının kendisini ziyaret edeceğine dair beyanları olduğunu ifade ederken HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da bir randevu talepleri olmadığını belirtti. İki partinin kurmayları da randevu meselesinin çok kolay çözülebileceğini, bu durumun bir sorun teşkil etmediğini belirtti.

HEDEP seçmeninin Türkiye’nin en politik seçmeni olduğunu ve partilerinin alacağı kararı büyük oranda benimseyeceğini düşündüklerini ifade eden CHP’liler HEDEP görüşmesinin bu anlamıyla da önemli olduğunu vurguladı. CHP kurmayları iş birliğine kapıları kapatan İYİ Parti’nin ise tabanının gönlünün kazanılması için çalışma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

İYİ PARTİ YOLUNA NASIL DEVAM EDECEK?

Genel İdare Kurulu’nun son kararıyla birlikte iş birliklerine noktanın konulduğunu belirten İYİ Parti yöneticileriyse, yaptırdıkları anketlere göre tabanlarının yüzde 70’inin, Türkiye geneli seçmenlerinin yüzde 65’inin kararlarını desteklediğini belirtti.

Bundan sonra aday belirleme süreçlerini hızlandıracaklarını anlatan İYİ Partililer asla güçsüz aday, taşan aday çıkarmak gibi bir niyetleri olmadığını, her yerde en güçlü isimlerle, kazanacak adaylarla seçim yarışına gireceklerini belirtti.