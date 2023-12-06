AKP'li belediyeler borç batağında: 6,5 milyar TL'yi buldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Kasım 2023 itibarıyla güncellediği verilere göre, Türkiye’deki 30 mahalli idarenin Hazine’ye olan toplam borcu 10 milyar 359 milyon 247 bin TL’ye ulaştı. Toplam 10,3 milyar TL’lik borcu 10,8 milyon TL’sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi.

Hazine borçlusu mahalli idarelerin listesinde AKP ve kayyum yönetimindeki belediyelerin ağırlıkta olması dikkat çekti. Buna göre, 30 mahalli idarenin 10,3 milyar TL olan toplam Hazine borcunun 6 milyar 510 milyon TL’sini AKP’li başkanlar ya da kayyumlar tarafından yönetilen kurumlar yaptı.

KOCAELİ ZİRVEDE

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “En borçlu belediye” unvanını Kasım 2023 itibarıyla yine kimseye kaptırmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2 milyar 166 milyon TL ile en borçlu AKP’li belediye oldu. Kocaeli’nin arkasından 935,7 milyon TL’lik borç ile AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Hazine borcu ise kayıtlara, 386,9 milyon TL olarak geçti.

BORÇ BATAĞI

Hazine Alacak Stoku verileri de AKP ve kayyum idaresindeki yerel yönetimlerin bilançosundaki dramatik tabloyu ortaya koydu. Bazı yerel idarelerin Hazine Alacak Stoku verilerine kaydedilen borçları, şöyle sıralandı:

Batman Belediyesi (kayyum): 329 milyon 120 bin TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi (AKP): 636 milyon 261 bin TL

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (AKP): 418 milyon 153 bin TL

Denizli Büyükşehir Belediyesi (AKP): 74 milyon 572 bin TL

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (AKP): 34 milyon 557 bin TL

Siirt Belediyesi (kayyum): 65 milyon 344 bin TL

Sivas Belediyesi (AKP): 258 milyon 176 bin TL

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (kayyum): 218 milyon 374 bin TL