CHP'nin Çankaya adayı Güner: Birileri 'giderseniz gidin' derken, CHP gençlere illeri emanet ediyor

CHP’de yapılan son MYK ve PM toplantılarının ardından, partinin kalesi olarak nitelendirilen Çankaya’da Hüseyin Can Güner aday gösterildi.

Güner, Politikyol’dan Altan Sancar’a yaptığı açıklamada, adaylığının gündeme geliş sürecini “Partimizin dört eski ve yeni gençlik kolları başkanı ile birlikte gençlik örgütü adımı genel başkanımıza önermiş. Genel başkanımız ve parti yönetimimiz de uygun gördü” ifadeleriyle anlattı.

CHP’nin açıkladığı adaylar arasında en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Güner, "Gençlik kollarımızın başkanları genel başkanımıza ve partimizin yöneticilerine giderek Çankaya için öneride bulunmuş. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıralarının yaşayacağı yer olarak işaret ettiği Çankaya’ya genç bir ismin adaylığının hem partimizdeki değişimi simgeleyeceğini hem de yeni bir vizyon ile kadrolarının ortaya konacağı görüşünü dile getirmişler. Partimizin genel başkanı ve yönetimimiz de bunu uygun gördü ve bugün yola çıktık” ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİN, KADINLARIN VE AİLELERİNİN YANINDA OLACAĞIM'

Çankaya’nın önceki CHP’li belediye başkanı ile ülkenin en önemli ilçelerinden olduğunu vurgulayan Güner, “Biz de bu yıldızı 100 yıllık Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeniden parlatmak, gençliğin ve ülkeye dair umudu olan herkesin güvenle buluşacağı dünyanın en iyi şehirlerinden biri haline getirmek için ‘Parla Çankaya’ diyerek yola çıktık. Bu yıldızı cumhuriyetin aşındırılmaya çalışılan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerini yaşatacağımız, herkese eşit hizmet götüreceğimiz bir çağdaş sosyal demokrat belediyeciliği her kesimden vatandaşımızın hissedeceği şekilde hızla dönüştüreceğiz. Devletine ve milletine sıkı sıkıya bağlı, kültür ve sanatın nabzının atacağı, öğrencilerin ülkemiz için eğitim alırken aynı zamanda bizi yanlarında her ihtiyaçlarında hissedeceği ve nefes alacağı bir kent enerjisini ortaya çıkaracağız. Ben belediye başkanı olarak her zaman ulaşılabilen, gençlerin, kadınların ve ailelerinin yanında olacağım. Çankaya’nın yeniden parladığını herkes hissedecek. Güzel Çankaya’mız için hazırım” dedi.

‘ÖZEL ÇOK NET BİR MESAJ VERİYOR’

CHP lideri Özel’in çok net bir mesaj verdiğini ifade eden Güner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlar için kullandığı 'Giderlerse gitsinler' sözlerine de atıfta bulunarak “Birileri bu ülkenin gençlerine 'giderseniz gidin' diyor ama bizim genel başkanımız ülkemizin en büyük ilçelerini, illerini gençlere emanet ediyor. Çünkü ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyen Atatürk’ün partisinin genel başkanı ve o tarihi sorumlulukla davranıyor” diye konuştu.