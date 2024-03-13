CHP'li Zeynel Emre: 'Bana oy vermezsen teröristsin anlayışını reddediyoruz'

CHP İstanbul milletvekili Zeynel Emre, yurttaşlarla bir araya geldiği bir etkinlikte, partisinin adaylarının projelerini anlatamadan iktidar tarafından başlatılan 'kara propaganda'ya tepki gösterdi.

Emre, "Türkiye’nin çok problemleri var. Ekonomiye ilişkin sorunları var, yargıya ilişkin soruları var, dış politikaya ilişkin sorunları var. Zaman zaman TBMM’de kalkıp söz alıyoruz, birçok yanlışları dile getiriyoruz. Delilli bir şekilde rüşvetleri, haksızlıkları dile getiriyoruz" ifadelerini kullanarak şunları anlattı:

'CİDDİ ŞEKİLDE CEZALANDIRMA VAKTİ GELMİŞTİR'

"Karşımızda AKP milletvekilleri bizden sonra kalkıyor, ne diyor biliyor musunuz? “Ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz.”

Ya kardeşim bununla ne ilgisi var ya. Biz ülkeyi sizden çok seviyoruz. Biz bir yerde aday çıkartıyoruz, daha aday projesini anlatmadan, derdini anlatmadan bir kara propaganda, terörist, “bana oy verirsen makbul vatandaşsın, bana oy vermezsen teröristsin” anlayışını reddediyoruz.

Artık bu anlayışı ciddi bir şekilde cezalandırma vakti gelmiştir."

‘Bana oy verirsen makbul vatandaşsın, oy vermezsen teröristsin’ anlayışını artık cezalandırma vakti gelmiştir. Biz bunu reddediyoruz! pic.twitter.com/1fxhkFAcVu — Zeynel Emre (@ZeynelEmre_) March 13, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem