Avukatları duyurdu: Demirtaş'a cezaevinde onur kırıcı dayatma

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları Mahsuni Karaman ve Ramazan Demir, “Müvekkilimiz sayın Selahattin Demirtaş ile Edirne cezaevine görüş için geldik ancak kendisi söz konusu onur kırıcı arama uygulamasını kabul etmediği için görüşe çıkmamıştı” dedi.

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Avukatları duyurdu: Demirtaş'a cezaevinde onur kırıcı dayatma

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları Mahsuni Karaman ve Ramazan Demir, müvekkillerinin “onur kırıcı arama uygulamasına” maruz bırakıldığını duyurdu.

Karaman ve Demir, X hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada, “Müvekkilimiz sayın Selahattin Demirtaş ile Edirne cezaevine görüş için geldik ancak kendisi söz konusu onur kırıcı arama uygulamasını kabul etmediği için görüşe çıkmamıştı” dedi.

Açıklama şöyle:

"Seçimlere çok az bir zaman diliminin kaldığı şu günlerde, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'a onur kırıcı üst araması dayatılmaya başlanmıştır. Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla, bugünden itibaren, Sayın Demirtaş'ın görüş için odadan her çıkış ve girişinde, kameraların önünde ayakkabılarını çıkarması dayatılmaktadır. Sayın Demirtaş, bu uygulamayı onur kırıcı bir zorbalık olarak tanımladığını ve asla kabul etmeyeceğini belirterek bundan böyle aile, avukat ve milletvekili görüşlerine çıkmayacağını ifade etmektedir. Konuyla ilgili, DEM Parti Genel Merkezi de acilen bilgilendirilmiştir. Parti yetkilileri, Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak bu onur kırıcı dayatmadan derhal vazgeçilmesini isteyecektir."

Avukatları duyurdu: Demirtaş'a cezaevinde onur kırıcı dayatma - Resim : 1

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