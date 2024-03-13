AKP'li Efkan Ala'nın '100 ilçe istediler' iddiasına Yeniden Refah'tan yanıt geldi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın “YRP, bizden ittifak kapsamında 100 ilçe istedi” ifadelerine ilişkin “Hayretle karşılıyor, açık ve net bir şekilde yalanlıyoruz. Bizler sadece adil ve dengeli bir ittifak yapılması talebinde bulunduk. 100 ilçe diye bir talebimiz asla olmamıştır. Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve üye sayısı 500 binlere gelmiş bir partiyi yok hükmünde saymak, her şeyden önce tabanımızı, üyelerimizi, hatta AK Parti tabanını dahi ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Dolayısıyla YRP’nin yok hükmünde gösterilmek istendiği bir ittifakın içerisinde olmaması, tüm bu değerlendirmelerin ışığında gayet tabiidir” dedi.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında; “YRP ile görüşmeler yaptık ve görüşmeler sonucunda bir mutabakata varamadık. Çünkü bizden daha ilk görüşmelerde ve ondan sonra da istedikleri yerler, bizim zaten yüzde 50'nin üzerinde oy aldığımız iller ve büyükşehirler oldu. Kocaeli'de yüzde 55 almışız. Sakarya'da yüzde 65 ile seçilmiş. İlçe olarak İnegöl, yüzde 65 ile seçilmiş. 100'e yakın ilçe istediler” demişti.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"AK PARTİ, GÖRÜŞME MASASINA SONUÇ ALMAK ÜZERE OTURMADI”

“AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Efkan Ala’nın bir televizyon programında ortaya koyduğu iddialar nedeniyle, ittifak görüşmelerine bizzat katılan YRP temsilcisi olarak iddialar hakkında kamuoyunu aydınlatmayı bir zaruret olarak görüyorum. Bugün bu konularda yapılan açıklamaların ittifak görüşmelerimizdeki nezaketten uzak olması bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Her şeyden önce bilinmelidir ki YRP olarak daha aylar öncesinden ‘İstanbul, Ankara ve İzmir’de AK Parti ile belki ittifak yapabiliriz’ şeklinde Genel Başkanımızın açıklamaları olmuştur. Dolayısıyla YRP bu süreçte, bizzat sorumluluk alarak tıpkı 14 Mayıs’ta olduğu gibi elini taşın altına koyup ittifak görüşmelerine katılmıştır. Aziz milletimizin şunu bilmesi gerekiyor: AK Parti, görüşme masasına sonuç almak üzere oturmadı. AK Parti, bu masaya ittifak yapmamak üzere oturmuştur. Çünkü görüşmelerin tamamında, AK Parti tarafı YRP’ye hiçbir teklif sunmamış, bilakis AK Parti’nin yaklaşımı ‘Dostlar bizi alışverişte görsün’ şeklinde olmuştur.

"ACİLEN GAZZE İLE İLGİLİ SOMUT ADIMLARIN ATILMASI HEYETİMİZİN TALEPLERİYDİ”

Özellikle AK Parti heyetinden YRP’nin ne istediği değil, kendilerinin ittifak için ne teklif ettiklerini açık ve net bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını istiyoruz. Bizim tüm ittifak görüşmelerindeki tavrımız ve taleplerimiz oldukça netti. Öncelikle ilkeli, adil ve partimizin gücünün dikkate alındığı, dengeli bir ittifak yapılması ve 14 Mayıs’ta ortaya konulan protokolün biran önce hayata geçirilip acilen Gazze ile ilgili somut adımların atılması heyetimizin talepleriydi. YRP’nin bir seçim bölgesinde seçime girmemesinin başta tabanında oluşturacağı rahatsızlığı ve Türkiye geneli oy oranına olumsuz etkisini dahi dikkate almayan bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Maalesef AK Parti heyetinin ittifak görüşmelerindeki yaklaşımı, Türkiye ne kazanır değil, AK Parti buradan ne kazanır, YRP’ye ne kaybettiririz yaklaşımıydı. Özetle; ittifak için çok da istekli olmayan bir heyetle görüşmeleri sürdürdük. Ayrıca görüşmelerimiz henüz devam ederken AK Parti tarafı, tüm adaylarını açıklamaktan da geri durmamıştır. Biz ise ittifak görüşmeleri sonuçlanıncaya kadar adaylarımızı açıklamayıp sürecin tamamlanmasını bekledik.

"EFKAN BEY’İN YRP İÇİN ‘BİZDEN 100 İLÇE İSTEDİLER’ ŞEKLİNDEKİ İFADELERİNİ HAYRETLE KARŞILIYOR, AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE YALANLIYORUZ”

Gelinen noktada, Efkan Bey’in YRP için ‘Bizden 100 ilçe istediler’ şeklindeki ifadelerini hayretle karşılıyor, açık ve net bir şekilde yalanlıyoruz. Bizler sadece adil ve dengeli bir ittifak yapılması talebinde bulunduk. 100 ilçe diye bir talebimiz asla olmamıştır. Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve üye sayısı 500 binlere gelmiş bir partiyi yok hükmünde saymak, her şeyden önce tabanımızı, üyelerimizi, hatta AK Parti tabanını dahi ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Dolayısıyla YRP’nin yok hükmünde gösterilmek istendiği bir ittifakın içerisinde olmaması, tüm bu değerlendirmelerin ışığında gayet tabiidir. Yine altını çizerek ifade etmek isterim ki bizler bir başka partinin kazanması veya kaybetmesi üzerine siyaset yapan değil, özellikle ekonomik ve sosyal alanda nice sıkıntılarla boğuşan milletimizin kazanması için siyaset yapan bir partiyiz.”

SUAT KILIÇ: AKP'DEN DEĞİL CHP'DEN OY ALIYORUZ

Öte yandan yandan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç da partisinin AKP'den değil CHP adaylarından oy aldığını öne sürdü.

Kaynak: ANKA