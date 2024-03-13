Ahmet Türk: Bu sefer kayyım atayacaklarına inanmıyoruz. Böyle bir politika Kürtlere de Türklere de yaramaz

DEM Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, 18 gün sonra (31 Mart’ta) gerçekleşecek yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Rudaw’a konuşan tecrübeli Kürt siyasetçi Türk, daha önce iki kez kayyum atandığını hatırlattı ve “Bu sefer kayyum atayacaklarına inanmıyoruz” dedi.

Kısa Dalga Podcast’te Kemal Göktaş’ın Zor Soru programına konuk olan DEM Parti İzmir adayı Akın Birdal “1 Nisan’da farklı bir Türkiye’ye uyanacağımızı düşünüyorum. Taşların yerinden çok oynayacağı bir seçim olacak. DEM’in alacağı oy yüzdesi bu bağlamda önemli olacak. Yeniden böyle bir görüşmenin (çözüm süreci) kapısını aralayabilir diye düşünüyorum ben” dedi.

Mardin’deki yarışın DEM Parti ile AKP arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Anketlerde iki partinin birbirlerine yakın olduğu görülürken, daha önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Türk, yarışın favorisi durumunda.

Ahmet Türk, 2014 ve 2019 yıllarında Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı yaptı ancak AKP her iki dönemde de yerine kayyım atadı.

AKP’nin Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı ise Abdullah Erin oldu.

"HEDEFİMİZ KÜRT HALKININ IŞIĞA ULAŞMASI"

Rudaw’a konuşan Ahmet Türk, demokrasi mücadelesi verdiklerini ancak belediyelere de önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız, mücadelemiz Kürt halkının aydınlığa çıkması içindir. Demokrasi için, eşitlik için, onurlu bir gelecek için çalışıyoruz. Ancak belediyeler de bizim için halkımıza hizmet açısından çok önemli. Sivil kurumlarımızla, partimizle, halkımızla nerede bir eksiklik varsa milletimize hizmet etmeye öncülük ediyoruz. Büyük projelerden bahsetmiyoruz çünkü devletin ekonomik anlamda her şeyi elimizden aldığını biliyoruz. Onun için önce halkımıza ulaşalım ve öncelikle halkımıza hangi hizmetleri sunacağımıza hep birlikte karar verelim.

Yapmak istediklerimiz üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ama aslında çok değerli projelerimiz var. Halkın belediye çalışmalarına katılması gerektiğini söylüyoruz. Kooperatifler kuralım, elimizde ne kadar ürün varsa halkın ayağına götürelim. Mardin kadim, tarihi bir şehir. Turizm açısından herkes Mardin'i görmek ister. Turizm çalışmalarını yaygınlaştırıp Mardin'in Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden tanıtımını yaparak turizm kenti olmasını istiyoruz. Bu hizmetleri biz sağlayacağız."

“BU POLİTİKAYI ÜÇÜNCÜ KEZ SÜRDÜRÜRLERSE KÜRT HALKIYLA TÜRK HALKI DAHA DA AYRIŞACAKTIR”

DEM Partili belediyelere kayyım atanması politikasının devam edip etmeyeceği yönündeki kanaatini de paylaşan Ahmet Türk, “Daha önce iki kez belediye başkanı oldunuz ama devlet kayyım atadı. Devletin yeniden kayyım atayacağı korkusu mu var?" sorusuna, "Bu sefer kayyım atayacaklarına inanmıyoruz. Daha önce iki kez kayyım atadılar. Halk buna şiddetle karşı çıktı. İnsanlar onları eleştirdi. İnsanlar politikalarını eleştirdi. Bu politikayı üçüncü kez sürdürürlerse Kürt halkıyla Türk halkı daha da ayrışacaktır. Böyle bir politika Kürtlere de Türklere de yaramaz. Türk devleti veya Türk hükümeti çağdaş bir politika oluşturmalıdır. Bu zihniyetle Türklere de Kürtlere de zarar veriyorlar. Bizim için önemli olan şey, her şart altında halkımızın iradesinin bir kez daha ortaya çıkmasıdır. Halkımız ‘kayyım siyasetinden memnun değiliz' desin ve bu ortaya çıksın." yanıtını verdi.